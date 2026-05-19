Πανζουρλισμός στη Βραζιλία: Ο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή για το Μουντιάλ

Ο Κάρλο Αντσελότι έκανε τη χάρη στη Βραζιλία και συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ 2026!

Σε μια λαμπερή τελετή που διοργάνωσε η ομοσπονδία της Βραζιλίας και παρακολούθησαν περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι μέσω των social, ο Ιταλός τεχνικός ανακοίνωσε την τελική 26άδα της «σελεσάο» με την οποία θα ταξιδέψει στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις κλήσεις της εθνικής βρέθηκε και ο Νεϊμάρ, με τον 34χρονο σταρ της Σάντος να ακούει το όνομά του και τους χιλιάδες συμπατριώτες του να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς! Ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της «σελεσάο» με 79 τέρματα!

Θυμίζουμε ότι από νωρίς η Βραζιλία ζούσε στιγμές… ποδοσφαιρικής τρέλας. Λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση της αποστολής για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν ήδη βγει στους δρόμους, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Νεϊμάρ και ζητώντας από τον Κάρλο Αντσελότι να τον καλέσει ξανά στην εθνική.

Με πανό, συνθήματα, αυτοσχέδιες επιγραφές, μουσική και χορό, οι Βραζιλιάνοι έδειχναν ξεκάθαρα πόσο λατρεύουν τον σούπερ σταρ τους. Και όταν τελικά ανακοινώθηκε το όνομά του, το ξέσπασμα που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι ο Νεϊμάρ παραμένει το απόλυτο είδωλο της «σελεσάο».

Πηγή: sport-fm.gr

