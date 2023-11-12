Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οπαδός της Μαρσέιγ ζήτησε σε γάμο φίλη της ΑΕΚ έξω από την OPAP Arena - Δείτε βίντεο

Ένα όμορφο σκηνικό διαδραματίστηκε έξω από την OPAP Arena, με έναν οπαδό της Μαρσέιγ να ζητά σε γάμο μία φίλη της ΑΕΚ  

Πρόταση γάμου

Μεταξύ των όμορφων σκηνών που διαδραματίστηκαν μεταξύ φίλων της ΑΕΚ και της Μαρσέιγ τις προηγούμενες μέρες, καταγράφηκε και μια πρόταση γάμου!

Συγκεκριμένα, ένας οπαδός των Μασσαλών ζήτησε σε γάμο την καλή του, που υποστηρίζει την ΑΕΚ, έξω από την OPAP Arena, με τη γυναίκα να λέει το «ναι» και να σκορπά τον ενθουσιασμό σε όσους βρίσκονταν τριγύρω.

Η La Provence αναφέρει πως τα ονόματα των αρραβωνιασμένων, πλέον, νέων, είναι Άντονι και Μαρία.

@laprovence_ 💍 Quand Anthony, supporter de l’OM, demande Maria, fan de l’AEK, en mariage avant le match #om #aekom #athenes #pourtoi #amour #demandeenmariage ♬ son original - laprovence_
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: AEK Μαρσέιγ πρόταση γάμου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark