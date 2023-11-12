Μεταξύ των όμορφων σκηνών που διαδραματίστηκαν μεταξύ φίλων της ΑΕΚ και της Μαρσέιγ τις προηγούμενες μέρες, καταγράφηκε και μια πρόταση γάμου!

Συγκεκριμένα, ένας οπαδός των Μασσαλών ζήτησε σε γάμο την καλή του, που υποστηρίζει την ΑΕΚ, έξω από την OPAP Arena, με τη γυναίκα να λέει το «ναι» και να σκορπά τον ενθουσιασμό σε όσους βρίσκονταν τριγύρω.

Η La Provence αναφέρει πως τα ονόματα των αρραβωνιασμένων, πλέον, νέων, είναι Άντονι και Μαρία.

