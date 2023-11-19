Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προκριματικά Euro 2024: Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής στους 10 προκριματικούς ομίλους του EURO 2024

EURO

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής στους 10 προκριματικούς ομίλους του EURO 2024:

1ος όμιλος

Ισπανία-Γεωργία       21:45

Σκωτία-Νορβηγία       21:45

Ρεπό: Κύπρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ισπανία            18 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σκωτία             16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Νορβηγία           10 -7αγ.

4. Γεωργία             8 -7αγ.

5. Κύπρος              0 -8αγ.

2ος όμιλος

ΕΛΛΑΔΑ-Γαλλία         21/11, 21:45

Γιβραλτάρ-Ολλανδία    21/11, 21:45

Ρεπό: Ιρλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Γαλλία             21 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Ολλανδία           15 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. ΕΛΛΑΔΑ             12 -7αγ.

4. Ιρλανδία            6 -8αγ.

5. Γιβραλτάρ           0 -7αγ.

3ος όμιλος

Ουκρανία-Ιταλία       20/11, 21:45   

Β. Μακεδονία-Αγγλία   20/11, 21:45

Ρεπό: Μάλτα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αγγλία             19 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Ιταλία             13 -7αγ.

3. Ουκρανία           13 -7αγ.

4. Β. Μακεδονία        7 -7αγ.

5. Μάλτα               0 -8αγ.

4ος όμιλος

Κροατία-Αρμενία       21/11, 21:45

Ουαλία-Τουρκία        21/11, 21:45

Ρεπό: Λετονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τουρκία           16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Κροατία           13 -7αγ.

3. Ουαλία            11 -7αγ.

4. Αρμενία            8 -7αγ.

5. Λετονία            3 -8αγ.

5ος όμιλος

Τσεχία-Μολδαβία       20/11, 21:45

Αλβανία-Νησιά Φερόε   20/11, 21:45

Ρεπό: Πολωνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αλβανία           14 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Τσεχία            12 -7αγ.

3. Πολωνία           11 -8αγ.

4. Μολδαβία          10 -7αγ.

5. Νησιά Φερόε        1 -7αγ.

6ος όμιλος

Βέλγιο-Αζερμπαϊτζάν   5-0

Σουηδία-Εσθονία       2-0

Ρεπό: Αυστρία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Βέλγιο            20 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Αυστρία           19 --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Σουηδία           10

4. Αζερμπαϊτζάν       7

5. Εσθονία            1

7ος όμιλος

Ουγγαρία-Μαυροβούνιο  3-1

Σερβία-Βουλγαρία      2-2

Ρεπό: Λιθουανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Ουγγαρία          18 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σερβία            14 --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Μαυροβούνιο       11

4. Λιθουανία          6

5. Βουλγαρία          4

8ος όμιλος

Β. Ιρλανδία-Δανία    20/11, 21:45

Σλοβενία-Καζακστάν   20/11, 21:45

Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 20/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 9 αγώνες)

1. Δανία              22 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σλοβενία           19

3. Καζακστάν          18

4. Φινλανδία          15

5. Β. Ιρλανδία         6

6. Σαν Μαρίνο          0

9ος όμιλος

Ρουμανία-Ελβετία      21/11, 21:45

Ανδόρα-Ισραήλ         21/11, 21:45

Κόσοβο-Λευκορωσία     21/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 9 αγώνες)

1. Ρουμανία           19 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Ελβετία            17 --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Ισραήλ             12

4. Κόσοβο             11

5. Λευκορωσία          9

6. Ανδόρα              2

10ος όμιλος

Πορτογαλία-Ισλανδία       21:45

Λιχτενστάιν-Λουξεμβούργο  21:45

Βοσνία-Σλοβακία           21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 9 αγώνες)

1. Πορτογαλία        27 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σλοβακία          19 --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Λουξεμβούργο      14

4. Ισλανδία          10

5. Βοσνία/Ερζεγοβίνη  9

6. Λιχτενστάιν        0

21 Μαρτίου 2024:        Hμιτελικοί play off

26 Μαρτίου 2024:        Tελικοί play off

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euro 2024 ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark