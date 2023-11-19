Προκριματικά Euro 2024: Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής στους 10 προκριματικούς ομίλους του EURO 2024:
1ος όμιλος
Ισπανία-Γεωργία 21:45
Σκωτία-Νορβηγία 21:45
Ρεπό: Κύπρος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ισπανία 18 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Σκωτία 16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
3. Νορβηγία 10 -7αγ.
4. Γεωργία 8 -7αγ.
5. Κύπρος 0 -8αγ.
2ος όμιλος
ΕΛΛΑΔΑ-Γαλλία 21/11, 21:45
Γιβραλτάρ-Ολλανδία 21/11, 21:45
Ρεπό: Ιρλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Γαλλία 21 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Ολλανδία 15 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
3. ΕΛΛΑΔΑ 12 -7αγ.
4. Ιρλανδία 6 -8αγ.
5. Γιβραλτάρ 0 -7αγ.
3ος όμιλος
Ουκρανία-Ιταλία 20/11, 21:45
Β. Μακεδονία-Αγγλία 20/11, 21:45
Ρεπό: Μάλτα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγγλία 19 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Ιταλία 13 -7αγ.
3. Ουκρανία 13 -7αγ.
4. Β. Μακεδονία 7 -7αγ.
5. Μάλτα 0 -8αγ.
4ος όμιλος
Κροατία-Αρμενία 21/11, 21:45
Ουαλία-Τουρκία 21/11, 21:45
Ρεπό: Λετονία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Τουρκία 16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Κροατία 13 -7αγ.
3. Ουαλία 11 -7αγ.
4. Αρμενία 8 -7αγ.
5. Λετονία 3 -8αγ.
5ος όμιλος
Τσεχία-Μολδαβία 20/11, 21:45
Αλβανία-Νησιά Φερόε 20/11, 21:45
Ρεπό: Πολωνία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αλβανία 14 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Τσεχία 12 -7αγ.
3. Πολωνία 11 -8αγ.
4. Μολδαβία 10 -7αγ.
5. Νησιά Φερόε 1 -7αγ.
6ος όμιλος
Βέλγιο-Αζερμπαϊτζάν 5-0
Σουηδία-Εσθονία 2-0
Ρεπό: Αυστρία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
1. Βέλγιο 20 --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Αυστρία 19 --Προκρίθηκε στα τελικά--
3. Σουηδία 10
4. Αζερμπαϊτζάν 7
5. Εσθονία 1
7ος όμιλος
Ουγγαρία-Μαυροβούνιο 3-1
Σερβία-Βουλγαρία 2-2
Ρεπό: Λιθουανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
1. Ουγγαρία 18 --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Σερβία 14 --Προκρίθηκε στα τελικά--
3. Μαυροβούνιο 11
4. Λιθουανία 6
5. Βουλγαρία 4
8ος όμιλος
Β. Ιρλανδία-Δανία 20/11, 21:45
Σλοβενία-Καζακστάν 20/11, 21:45
Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 20/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 9 αγώνες)
1. Δανία 22 --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Σλοβενία 19
3. Καζακστάν 18
4. Φινλανδία 15
5. Β. Ιρλανδία 6
6. Σαν Μαρίνο 0
9ος όμιλος
Ρουμανία-Ελβετία 21/11, 21:45
Ανδόρα-Ισραήλ 21/11, 21:45
Κόσοβο-Λευκορωσία 21/11, 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 9 αγώνες)
1. Ρουμανία 19 --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Ελβετία 17 --Προκρίθηκε στα τελικά--
3. Ισραήλ 12
4. Κόσοβο 11
5. Λευκορωσία 9
6. Ανδόρα 2
10ος όμιλος
Πορτογαλία-Ισλανδία 21:45
Λιχτενστάιν-Λουξεμβούργο 21:45
Βοσνία-Σλοβακία 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 9 αγώνες)
1. Πορτογαλία 27 --Προκρίθηκε στα τελικά--
2. Σλοβακία 19 --Προκρίθηκε στα τελικά--
3. Λουξεμβούργο 14
4. Ισλανδία 10
5. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 9
6. Λιχτενστάιν 0
21 Μαρτίου 2024: Hμιτελικοί play off
26 Μαρτίου 2024: Tελικοί play off
