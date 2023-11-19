Προκριματικά Euro 2024: Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής στους 10 προκριματικούς ομίλους του EURO 2024:

1ος όμιλος

Ισπανία-Γεωργία 21:45

Σκωτία-Νορβηγία 21:45

Ρεπό: Κύπρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ισπανία 18 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σκωτία 16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Νορβηγία 10 -7αγ.

4. Γεωργία 8 -7αγ.

5. Κύπρος 0 -8αγ.

2ος όμιλος

ΕΛΛΑΔΑ-Γαλλία 21/11, 21:45

Γιβραλτάρ-Ολλανδία 21/11, 21:45

Ρεπό: Ιρλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Γαλλία 21 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Ολλανδία 15 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. ΕΛΛΑΔΑ 12 -7αγ.

4. Ιρλανδία 6 -8αγ.

5. Γιβραλτάρ 0 -7αγ.

3ος όμιλος

Ουκρανία-Ιταλία 20/11, 21:45

Β. Μακεδονία-Αγγλία 20/11, 21:45

Ρεπό: Μάλτα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αγγλία 19 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Ιταλία 13 -7αγ.

3. Ουκρανία 13 -7αγ.

4. Β. Μακεδονία 7 -7αγ.

5. Μάλτα 0 -8αγ.

4ος όμιλος

Κροατία-Αρμενία 21/11, 21:45

Ουαλία-Τουρκία 21/11, 21:45

Ρεπό: Λετονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τουρκία 16 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Κροατία 13 -7αγ.

3. Ουαλία 11 -7αγ.

4. Αρμενία 8 -7αγ.

5. Λετονία 3 -8αγ.

5ος όμιλος

Τσεχία-Μολδαβία 20/11, 21:45

Αλβανία-Νησιά Φερόε 20/11, 21:45

Ρεπό: Πολωνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αλβανία 14 -7αγ. --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Τσεχία 12 -7αγ.

3. Πολωνία 11 -8αγ.

4. Μολδαβία 10 -7αγ.

5. Νησιά Φερόε 1 -7αγ.

6ος όμιλος

Βέλγιο-Αζερμπαϊτζάν 5-0

Σουηδία-Εσθονία 2-0

Ρεπό: Αυστρία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Βέλγιο 20 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Αυστρία 19 --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Σουηδία 10

4. Αζερμπαϊτζάν 7

5. Εσθονία 1

7ος όμιλος

Ουγγαρία-Μαυροβούνιο 3-1

Σερβία-Βουλγαρία 2-2

Ρεπό: Λιθουανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Ουγγαρία 18 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σερβία 14 --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Μαυροβούνιο 11

4. Λιθουανία 6

5. Βουλγαρία 4

8ος όμιλος

Β. Ιρλανδία-Δανία 20/11, 21:45

Σλοβενία-Καζακστάν 20/11, 21:45

Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 20/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 9 αγώνες)

1. Δανία 22 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σλοβενία 19

3. Καζακστάν 18

4. Φινλανδία 15

5. Β. Ιρλανδία 6

6. Σαν Μαρίνο 0

9ος όμιλος

Ρουμανία-Ελβετία 21/11, 21:45

Ανδόρα-Ισραήλ 21/11, 21:45

Κόσοβο-Λευκορωσία 21/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 9 αγώνες)

1. Ρουμανία 19 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Ελβετία 17 --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Ισραήλ 12

4. Κόσοβο 11

5. Λευκορωσία 9

6. Ανδόρα 2

10ος όμιλος

Πορτογαλία-Ισλανδία 21:45

Λιχτενστάιν-Λουξεμβούργο 21:45

Βοσνία-Σλοβακία 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 9 αγώνες)

1. Πορτογαλία 27 --Προκρίθηκε στα τελικά--

2. Σλοβακία 19 --Προκρίθηκε στα τελικά--

3. Λουξεμβούργο 14

4. Ισλανδία 10

5. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 9

6. Λιχτενστάιν 0

21 Μαρτίου 2024: Hμιτελικοί play off

26 Μαρτίου 2024: Tελικοί play off

