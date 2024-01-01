Σπουδαία κίνηση για τον Ολυμπιακό. Όπως μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Kώστας Νικολακόπουλος, οι «ερυθρόλευκοι» προχωρούν στη δεύτερη χειμερινή τους μεταγραφή, καθώς έρχεται σήμερα στην Αθήνα, ο Πορτογάλος εξτρέμ της Μονακό, Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, θα φτάσει στη χώρα μας στις 18:00 το απόγευμα και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό για 2,5 χρόνια.

Στην καριέρα του ο Ζέλσον Μαρτίνς, ξεκίνησε από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στην οποία αγωνίστηκε από το 2012, μέχρι και το 2015, καταγράφοντας συνολικά 180 συμμετοχές με 31 τέρματα και στη συνέχεια μεταπήδησε στην Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 22 εκατ. ευρώ.

Στους «ροχιμπλάνκος» έπαιξε σε μόλις 12 ματς σκοράροντας μια φορά, ενώ ενδιάμεσα δόθηκε και δανεικός στη Μονακό η οποία τον αγόρασε το 2019 έναντι 30 εκατ. ευρώ.

Με τους Μονεγάσκους, ο Ίβηρας εξτρέμ, έχει καταγράψει 129 συμμετοχές με 16 τέρματα και 14 ασίστ, ενώ φυσικά είναι διεθνής με την εθνική Πορτογαλίας, αγωνιζόμενος σε 21 ματς.

