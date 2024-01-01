Παναθηναϊκός: Έτσι άλλαξαν χρόνο και ευχήθηκαν οι αθλητές του Τριφυλλιού

Τα τμήματα του συλλόγου έστειλαν τις δικές τους ευχές για το 2024, όπως είδατε στο paopantou.gr. Το νέο έτος βρίσκει ανταγωνιστικό και διεκδικητή τίτλων σε όλα τα αθλήματα τον Παναθηναϊκό! Στο ποδόσφαιρο ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, στο μπάσκετ το Τριφύλλι… διψάει για όλους τους τίτλους και τέλος ο Ερασιτέχνης χαράζει την δική του επιτυχημένη πορεία.

