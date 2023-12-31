Λογαριασμός
Ο Γιορίς αποχαιρέτησε τους φίλους της Τότεναμ και συνεχίζει στο MLS - Δείτε βίντεο

Στιγμές συγκίνησης στην ανάπαυλα του αγώνα της Τότεναμ με την Μπόρνμουθ

ΟΙύγκο Γιορίς

Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία πορεία με τη φανέλα της Τότεναμ έριξε ο Ούγκο Γιορίς. Ο 37χρονος τερματοφύλακας, όπως είχε γίνει γνωστό, θα συνεχίσει άμεσα την καριέρα του στο MLS, καθώς θα αγωνιστεί με τη Λος Άντζελες FC.

Μάλιστα, την Κυριακή (31/12) ο Γάλλος πορτιέρε βρέθηκε στο «Tottenham Hotspur Stadium», όπου και αποχαιρέτησε τους φίλους των «σπιρουνιών» στο ημίχρονο της νικηφόρας αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ.

«Θα είμαι άνθρωπος των Spurs για το υπόλοιπο της ζωής μου», τόνισε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γιορίς, ο οποίος συμπλήρωσε 444 συμμετοχές με την Τότεναμ στα έντεκα χρόνια που φορούσε τη φανέλα της.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Τότεναμ ποδόσφαιρο
