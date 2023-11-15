Στο θέμα των συνεχιζόμενων τραυματισμών αναφέρθηκε με χαρακτηριστικό τρόπο ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Στο πλαίσιο της media day του Ολυμπιακού, ο Έλληνας τεχνικός δήλωσε ότι μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα -γενικά στις ομάδες της Ευρωλίγκας- οι παίκτες «πέφτουν κάτω ο ένας μετά τον άλλον».

Απαντώντας λοιπόν με χιούμορ στο αν χρειάζεται κάποιο… ευχέλαιο για ν’ αντιμετωπιστεί η κατάσταση, τόνισε ότι κανείς που γνωρίζει μπάσκετ δεν αμφισβητεί την ποιότητα του Σίκμα και ενημέρωσε για τη διαθεσιμότητα των Γκος, Μιλουτίνοφ και ΜακΚίσικ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

Για τους τραυματισμούς του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων: «Έτσι όπως είναι τα παιχνίδια, είναι για όλες τις ομάδες ματς επιβίωσης. Μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θεωρώ ότι είναι η Euroleague των τραυματισμών. Ο Ερυθρός Αστέρας έχασε χθες παίκτες.Δεν λέω ότι γίνεται εξαιτίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά γενικά είναι τόσο σκληρή διοργάνωση, με τόσες συνεχόμενες και απαιτητικές βραδιές, που βλέπετε ότι οι παίκτες πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο κάτω. Εμείς το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ».

Για την επιστροφή του Σίκμα κόντρα στην Μακάμπι: «Ο Σίκμα επέστρεψε χθες και βοήθησε. Έδωσε έντεκα ποιοτικά λεπτά, παρότι δεν ήταν στο πρόγραμμα γιατί είχε κάνει μόνο μια ομαδική προπόνηση. Νομίζω πως κανείς που ξέρει μπάσκετ δεν αμφισβητεί πως έχει ποιότητα. Το θέμα είναι να είναι σε καλή κατάσταση και να βοηθήσει την ομάδα να βρει ρυθμό. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα ή δυο. Θέλει χρόνο. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση που έχουμε».

Για την κατάσταση του Γουίλιαμς-Γκος: «Δεν ξέρω, θα φανεί σήμερα. Τώρα θα κάνει μαγνητική ο Νάιτζελ, για να δούμε το μέγεθος του τραυματισμού του. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε από το να βγούμε και να παλέψουμε, προετοιμάζοντας το παιχνίδι, όσο μπορούμε καλύτερα».

Για τους τραυματισμούς του Ερυθρού Αστέρα: «Διάβασα πως και ο Ερυθρός Αστέρας έχει προβλήματα τραυματισμών. Ο Νέιπιερ έσπασε τη μύτη του, ο Ντος Σάντος δεν ξέρω αν θα παίξει, αλλά σε κάθε περίπτωση - αν στεκόμαστε σε αυτό χάνουμε και την ουσία του πράγματος - που είναι να κερδίζεις το ματς».

Για το πώς η έλευση του Γιάννη Σφαιρόπουλου άλλαξε τον Ερυθρό Αστέρα: «Το ματς είναι δύσκολο. Φάνηκε και από το πώς έπαιξε ο Ερυθρός Αστέρας χθες. Έχει αλλάξει προπονητή. Έχει πάει ο Γιάννης και έχει αλλάξει λίγο τον τρόπο που θέλουν να παίζουν, με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα. Σίγουρα δείχνει ότι έχουν καλή ψυχολογία. Μετά τις δυο πρώτες ήττες με την Παρτιζάν, έχασαν πολύ δύσκολα στη Βαρκελώνη και χθες κέρδισαν εύκολα. Αλλά και η Φενέρ είχε χθες απουσίες. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, αυτό που μετράει είναι οι νίκες, ανεξάρτητα με το ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει».

Για την κατάσταση των ΜακΚίσικ και Μιλουτίνοφ: «Ο ΜακΚίσικ κάνει κανονικά ατομικές προπονήσεις. Τη Δευτέρα θα μπει στις ομαδικές. Ο Μιλουτίνοφ υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα να μπει και αυτός την Τρίτη, αλλά για αυτό δεν είμαι σίγουρος. Θα πρέπει να το επανεξετάσουμε. Άρα είναι έξω και οι δυο για αύριο και πιθανότατα για την Κυριακή με το Μαρούσι».

Για την ανάγκη να κάνει ευχέλαιο ο Ολυμπιακός: «Το είπα πως έπρεπε να γίνει στην αρχή της χρονιάς και δεν το κάναμε. Θα πρέπει να το κάνουμε τώρα εσπευσμένα. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα φοβερό παπά και δεν κάναμε τραυματισμό όλη τη χρονιά. Για αυτό ήμασταν και πετυχημένοι. Φέτος δεν έγινε, δεν ξέρω για ποιον λόγο και είμαστε όλοι τραυματίες».



