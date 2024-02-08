Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον πάγκο του Ολυμπιακού ο Κάρλος Καρβαλιάλ.

Η ΠΑΕ ενημέρωσε με ανακοίνωσή της το διαζύγιο με τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος ανέλαβε τους Πειραιώτες στις 5 Δεκεμβρίου.



Ο Καρβαλιάλ έκατσε στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 11 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Επίσης... μέτρησε τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, ενώ στο πρωτάθλημα ηττήθηκε από τους πράσινους και η ομάδα έμεινε στο -9 από την κορυφή.

Πλέον, στο ερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος θα αποτελέσει τον υπηρεσιακό τεχνικό, ενώ όλα δείχνουν πως ο διάδοχος του Πορτογάλου θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει για το τέλος της συνεργασίας της με τον προπονητή Κάρλος Καρβαλιάλ. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.