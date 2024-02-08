Λογαριασμός
Προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το ντουέτο Πλατανιώτη - Μαλκογεώργου

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογεώργου προκρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μετά την έκτη θέση που πήρε στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου

Πλατανιώτη - Μαλκογεώργου

Πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το ελληνικό ντουέτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση! Η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογεώργου εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την έκτη θέση που κατέκτησαν στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα.

Την πρόκρισή τους μετά τον συγκεκριμένο αγώνα εξασφάλισαν και η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία και το Ισραήλ.

Η τυπική ανακοίνωση των ομάδων που θα λάβουν μέρος στη γαλλική πρωτεύουσα το προσεχές καλοκαίρι θα γίνει αύριο μετά την ολοκλήρωση και του τελικού του ελεύθερου ομαδικού.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες
