«Έκλεισε και έρχεται ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό»

Οριστικά Μεντιλίμπαρ… Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ του Ολυμπιακού και του Βάσκου τεχνικού ο οποίος ετοιμάζεται να έρθει στην Αθήνα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των ερυθρολεύκων.

Λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είναι ακόμη γνωστές, με το κασέ του τεχνικού, που οδήγησε τη Σεβίλλη στην κατάκτηση του Europa League τον περασμένο Μαΐο, να ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Όπως πρόσθεσε στον "αέρα" του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, στο παιχνίδι της ομάδας με τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη, στον πάγκο της θα είναι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος ως υπηρεσιακός τεχνικός.

Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Νικολακόπουλος είχε αναφέρει νωρίτερα στην εκπομπή των Αντώνη Πανούτσου και Αντώνη Καρπετόπουλου ότι όπως όλα δείχνουν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι ο επόμενος προπονητής των Πειραιωτών μεταφέροντας ότι οι επαφές των δύο πλευρών ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

