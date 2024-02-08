Την Κυριακή (11/02) όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα, αλλά τα… αυτιά συντονίζονται στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Ακούστε όλα τα τελευταία νέα των «δικεφάλων» και στις 20:00 ζήστε λεπτό προς λεπτό το πιο σημαντικό ματς της 22ης αγωνιστικής.

Προηγείται χρονικά η επικίνδυνη εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό στις 17:00, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Κηφισιά-Βόλος στις 16:00 και Λαμία-Αστέρας Τρίπολης στις 19:30.

Το Σάββατο (10/02) ο ΟΣΦΠ ψάχνει ένα νέο ξεκίνημα απέναντι στον ΟΦΗ τον οποίο υποδέχεται στις 17:30, στις 19:00 ο Άρης φιλοξενείται από τον ΠΑΣ Γιάννινα και 30 λεπτά αργότερα παίζουν Παναιτωλικός-Ατρόμητος.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της αγωνιστικής, σχόλια, ρεπορτάζ από όλα τα ματς και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.