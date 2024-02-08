Την Κυριακή (11/02) όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα, αλλά τα… αυτιά συντονίζονται στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Ακούστε όλα τα τελευταία νέα των «δικεφάλων» και στις 20:00 ζήστε λεπτό προς λεπτό το πιο σημαντικό ματς της 22ης αγωνιστικής.
Προηγείται χρονικά η επικίνδυνη εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό στις 17:00, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Κηφισιά-Βόλος στις 16:00 και Λαμία-Αστέρας Τρίπολης στις 19:30.
Το Σάββατο (10/02) ο ΟΣΦΠ ψάχνει ένα νέο ξεκίνημα απέναντι στον ΟΦΗ τον οποίο υποδέχεται στις 17:30, στις 19:00 ο Άρης φιλοξενείται από τον ΠΑΣ Γιάννινα και 30 λεπτά αργότερα παίζουν Παναιτωλικός-Ατρόμητος.
Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της αγωνιστικής, σχόλια, ρεπορτάζ από όλα τα ματς και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.