Όλα δείχνουν πως το φετινό καλοκαίρι θα έχουμε τέλος σε ένα πολύκροτο σίριαλ, που κράτησε χρόνια. Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι κοντά στην αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας, με τον πιο πιθανό προορισμό του να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αποτελούσε το όνειρο για να αγωνιστεί με τη φανέλα της όταν ήταν μικρός.

Οι Παριζιάνοι, έτσι, στρέφονται στην επόμενη μέρα χωρίς τον 25χρονο στο ρόστερ τους και από τώρα ακούγονται τα πρώτα ονόματα για την αντικατάσταση του. Ένα εξ αυτών, του Μάρκους Ράσφορντ!

Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα από τη Γαλλία αναφέρουν ότι η Παρί θα στραφεί στην περίπτωση του Άγγλου επιθετικού, εφόσον βέβαια ο Εμπαπέ πει «αντίο», με τον Ράσφορντ να περνάει μια δύσκολη περίοδο στους «κόκκινους διάβολους» αφού εκτός των αγωνιστικών προβλημάτων, το προηγούμενο διάστημα είχε πρωταγωνιστεί σε ένα πειθαρχικό παράπτωμα για νυχτερινές εξόδους, στο οποίο, όμως, δεν δόθηκε συνέχεια και τέθηκε στη διάθεση του Έρικ Τεν Χαγκ.

Τη φετινή σεζόν ο 26χρονος μετράει πέντε γκολ και έξι ασίστ σε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

