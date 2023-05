Βίντεο με το τρομερό καλάθι του Γιουλ που στέρησε από τον Ολυμπιακό τη Euroleague - Συγκίνηση με Βεζένκοφ - Ταβάρες

Με άδεια χέρια επιστρέφει από το Κάουνας ο Ολυμπιακός!



Χάρη σε ένα δύσκολο καλάθι του Γιουλ μπροστά στον Φαλ στα 3,2’’ πριν από τη λήξη και με τον Σλούκα να αστοχεί στην εκπνοή, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 79-78 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό του Final Four.

Αυτό, ήταν και το μοναδικό καλάθι του Ισπανού γκαρντ στον τελικό, αλλά οι Πειραιώτες έδειξαν τάσεις αυτοχειρίας, αφού ήταν στο +6 (78-72), στο 38'. Ωστόσο, στο τελευταίο δίλεπτο έμειναν χωρίς πόντο, κάνοντας τη μία κακή επίθεση πίσω από την άλλη, με τον Ροντρίγκεθ στον αντίποδα να βάζει τα μεγάλα σουτ και να φέρνει τη διαφορά στον πόντο (78-77), πριν το μεγάλο σουτ του Γιουλ, που έδωσε την 11η Ευρωλίγκα στους Μαδριλένους.



Έτσι, για την ομάδα του Μπαρτζώκα πήγε… στράφι η καταπληκτική εμφάνιση του Βεζένκοφ με 29 πόντους και 9 ριμπάουντ, αλλά και του Κάναν, ο οποίος είχε 21π.



Από τη Ρεάλ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ροντρίγκεθ με 15 πόντους και 9 ασίστ, με τον Ταβάρες να προσθέτει 13π. και 10 ριμπάουντ.

