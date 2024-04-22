Η εξαιρετική δουλειά την οποία έχει παρουσιάσει τα τελευταία δύο χρόνια - και ειδικά φέτος - ο Βασίλης Σπανούλης στην τεχνική ηγεσία του Περιστερίου bwin, δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Και ενώ σε λίγες ημέρες, οι Περιστεριώτες έχουν μπροστά τους μια ιστορική ευκαιρία να πανηγυρίσουν μια ευρωπαϊκή κούπα μέσω της συμμετοχής τους στο Final 4 του Basketball Champions League, ισπανικό δημοσίευμα, εμπλέκει το όνομα του Έλληνα κόουτς με το μέλλον της Αναντολού Εφές!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «encestando», ο σύλλογος της Πόλης, που βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχει στην σχετική του λίστα τον Βασίλη Σπανούλη, όπως φυσικά και άλλους προπονητές.

Με τις διαπραγματεύσεις με τον Τσάβι Πασκουάλ να οδηγούνται σε... ναυάγιο, η Εφές, εξετάζει αρκετές περιπτώσεις προπονητών, την ώρα όπου αυτή την στιγμή πρώτο φαβορί δίνεται ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς της Μπεσίκτας!

Ο 38χρονος Σέρβος τεχνικός βρίσκεται στην Τουρκία από το 2020, έχοντας προπονήσει την Μπούρσασπορ - μέχρι το 2023 - και την Μπεσίκτας, ενώ, τη σεζόν 2017/18 είχε βρεθεί στην τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας μια... πρώτη γεύση από Ευρωλίγκα.

