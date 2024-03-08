Παναθηναϊκός: Το ρεκόρ 20ετίας που κατέρριψε η φετινή ομάδα

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Superleague.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος κι έτσι πριν ξεκινήσει η… μητέρα των μαχών, δηλαδή τα Play Off της Stoiximan Superleague.

Η ομάδα του Τερίμ διαθέτει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, την δεύτερη καλύτερη επίθεση.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.