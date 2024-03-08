Παναθηναϊκός: Ο οδηγός για το ματς με Βιλερμπάν, που πρέπει να «χτυπήσει»

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ για την 28η αγωνιστική της Euroleague και θέλουν ακόμα μία νίκη στην έδρα τους. Το Τριφύλλι είδε τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας να είναι ανάποδα από ότι θα τα ήθελε και η «μάχη» της τετράδας παίρνει… φωτιά. Το διπλό στη Μαδρίτη μπορεί να αποδειχθεί «χρυσός» αρκεί να μην επαναπαυτεί σε αυτό η ομάδα του Αταμάν.

