Παναθηναϊκός: Ο οδηγός για το ματς με Βιλερμπάν, που πρέπει να «χτυπήσει»

Αυτά είναι τα αδύναμα σημεία των Γάλλων, το παιχνίδι του πρώτου γύρου και ο παίκτης «κλειδί» για τον Παναθηναϊκό  

Μπάσκετ

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ για την 28η αγωνιστική της Euroleague και θέλουν ακόμα μία νίκη στην έδρα τους. Το Τριφύλλι είδε τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας να είναι ανάποδα από ότι θα τα ήθελε και η «μάχη» της τετράδας παίρνει… φωτιά. Το διπλό στη Μαδρίτη μπορεί να αποδειχθεί «χρυσός» αρκεί να μην επαναπαυτεί σε αυτό η ομάδα του Αταμάν.

Πηγή: skai.gr

