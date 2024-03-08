Την Τετάρτη η σύσκεψη για τον τελικό Κυπέλλου

Την ερχόμενη Τετάρτη (13/3) θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύσκεψη για την έδρα διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου Betsson ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη.



Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, δηλαδή πέρα από τις δύο ομάδες και την ΕΠΟ, η αστυνομία αλλά ίσως ακόμη και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ενώ λέγεται ότι πιθανώς να κληθεί και ο Αχιλλέας Μπέος ως Δήμαρχος Βόλου.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός είχε ως πρώτη επιλογή να διεξαχθεί ο τελικός στομε πολύ κόσμο (όπως το 2010, όταν είχαν βρεθεί-σχεδόν μοιρασμένοι-περίπου 60.000 φίλαθλοι στις κερκίδες), ωστόσο η πλευρά του Άρη ήταν κάθετα αντίθετη αντιπροτείνοντας, επιλογές που επίσης δεν... προχωρούν, η μεν επειδή το γήπεδο δεν είναι αυτή τη στιγμή σε καλή κατάσταση, η δε γιατί έχει ενστάσεις ο ΠΑΟΚ.Η ομοσπονδία φέρεται να επιθυμεί να τηρηθεί η προκήρυξη και ο τελικός να διεξαχθεί στομε κόσμο, ωστόσο ο Αχιλλέας Μπέος μέχρι πρότινος δεν δεχόταν να γίνει ο τελικός στο γήπεδο του Βόλου, παρά μόνο κεκλεισμένων των θυρών. Πάντως και οι δύο ομάδες είναι σαφείς πως δεν θέλουν να στερήσουν από τους φιλάθλους τους τη δυνατότητα να δουν τον τελικό, συνεπώς απορρίπτουν οποιαδήποτε λύση προϋποθέτει κλειστές κερκίδες ή έστω ελάχιστα εισιτήρια εκατέρωθεν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.