Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπενζεμά: Κατέθεσε μήνυση κατά του υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας για συκοφαντική δυσφήμιση

O υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας είχε δηλώσει τον περασμένο Οκτώβριο ότι ο αστέρας του ποδοσφαίρου «έχει δεσμούς με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα»

Καρίμ Μπενζεμά

O Γάλλος ποδοσφαιριστής Καρίμ Μπενζεμά, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά του υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν, καθώς ο τελευταίος είχε δηλώσει ότι είχε σχέσεις με την Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Σύμφωνα με το BBC, ο ΥΠΕΣ της Γαλλίας είχε δηλώσει τον Οκτώβρη ότι ο αστέρας του ποδοσφαίρου «έχει δεσμούς με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα»

Το σχόλιο του Νταρμανέν ήρθε αφότου ο παίκτης της Αλ Ιτιχάντ δημοσίευσε στα social media την υποστήριξή του στο λαό της Γάζας.

Ο δικηγόρος του Μπενζεμά, στη μηνυτήρια αναφορά του τονίζει πως ο ισχυρισμός του υπουργού προκάλεσε τεράστια βλάβη στην τιμή και στη φήμη του, με τον ποδοσφαιριστή να γίνεται θύμα «πολιτικής χειραγώγησης» στα επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζουν κάποιοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καρίμ Μπενζεμά ΥΠΕΣ Γαλλία Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark