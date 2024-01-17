O Γάλλος ποδοσφαιριστής Καρίμ Μπενζεμά, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά του υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν, καθώς ο τελευταίος είχε δηλώσει ότι είχε σχέσεις με την Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Σύμφωνα με το BBC, ο ΥΠΕΣ της Γαλλίας είχε δηλώσει τον Οκτώβρη ότι ο αστέρας του ποδοσφαίρου «έχει δεσμούς με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα»

Το σχόλιο του Νταρμανέν ήρθε αφότου ο παίκτης της Αλ Ιτιχάντ δημοσίευσε στα social media την υποστήριξή του στο λαό της Γάζας.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Ο δικηγόρος του Μπενζεμά, στη μηνυτήρια αναφορά του τονίζει πως ο ισχυρισμός του υπουργού προκάλεσε τεράστια βλάβη στην τιμή και στη φήμη του, με τον ποδοσφαιριστή να γίνεται θύμα «πολιτικής χειραγώγησης» στα επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζουν κάποιοι.

