Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Δύο μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Ολυμπιακού από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Βάσκου προπονητή.

«Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ 2024-25. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του και θα χτίσει τον Θρύλο της επόμενης σεζόν», αναφέρει το μήνυμα στη σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε με κάθε επισημότητα τους Πειραιώτες στις 11 Φεβρουαρίου, όταν όλα έδειχναν πως είναι σε κακό φεγγάρι για τον Ολυμπιακό, όμως τώρα η ομάδα βρίσκεται κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League μετά το 3-2 επί της Φενέρ την περασμένη Πέμπτη και απέχει τέσσερις βαθμούς από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.

«Ήταν κάτι, που περιμέναμε εδώ και μέρες, τα είχαν πει και τα είχαν συμφωνήσει η διοίκηση με τον προπονητή, και τώρα έχουμε την ανακοίνωση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης του είχε κάνει επίσημη πρόταση, πριν καν το πρώτο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, και ο Μεντιλίμπαρ αποδέχθηκε, ουσιαστικά, την πρόκληση αυτή και είχαμε μεταφέρει το προηγούμενο Σάββατο και επιβεβαίωσε ο ισπανικός Τύπος στη συνέχεια», είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός έχει δώσει 13 ματς υπό την καθοδήγηση του Βάσκου κόουτς, με την ομάδα να μετράει 10 νίκες και 3 ήττες, έχοντας 32 γκολ υπέρ και 15 κατά στο συγκεκριμένο διάστημα.

Η ανακοίνωση στο Instagram της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

