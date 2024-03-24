Λογαριασμός
Μπάσκετ: Άγρια επεισόδια με τραυματίες στο Χάποελ Τελ Αβίβ-Χάποελ Χάιφα - Δείτε βίντεο

Επεισόδια σοτ Ισραήλ

Μία «μαύρη ημέρα» για το μπάσκετ του Ισραήλ. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Χάιφα, η οποία επικράτησε 88-87, οπαδοί των γηπεδούχων έκαναν «ντου» στο παρκέ και επιτέθηκαν σε έναν φίλο των φιλοξενούμενων.

Σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας, ο φίλαθλος της ομάδας από τη Χάιφα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη και πολλαπλά τραύματα. Η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις οπαδών, ενώ η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη και ενδεχομένως να προσαχθούν κι άλλα άτομα.

Aργότερα τα επεισόδια μεταφέρθηκαν έξω από το γήπεδο.

Μάλιστα, ούτε μήνας δεν πέρασε από τα επεισόδια που είχαν δημιουργηθεί ξανά με δράστες οπαδούς της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο τότε ματς με την Χάποελ Χολόν.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: μπάσκετ Ισραήλ επεισόδια
