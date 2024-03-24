Μία «μαύρη ημέρα» για το μπάσκετ του Ισραήλ. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Χάιφα, η οποία επικράτησε 88-87, οπαδοί των γηπεδούχων έκαναν «ντου» στο παρκέ και επιτέθηκαν σε έναν φίλο των φιλοξενούμενων.

Σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας, ο φίλαθλος της ομάδας από τη Χάιφα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη και πολλαπλά τραύματα. Η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις οπαδών, ενώ η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη και ενδεχομένως να προσαχθούν κι άλλα άτομα.

Aργότερα τα επεισόδια μεταφέρθηκαν έξω από το γήπεδο.

Μάλιστα, ούτε μήνας δεν πέρασε από τα επεισόδια που είχαν δημιουργηθεί ξανά με δράστες οπαδούς της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο τότε ματς με την Χάποελ Χολόν.

Δείτε το βίντεο:

זה שמכה אותו על הרצפה עם מקל תיפוף וזה שבועט לו בראש בסוף צריכים לשבת במעצר היום ולקבל הרחקה לכל החיים.

בפועל משחק הבא הם כבר יהיו בחזרה ביציע.pic.twitter.com/NbDGOfenDQ — שי וולף 🇮🇱 (@shay_wolf_) March 23, 2024

זה אירוע האלימות המדובר בתוך אולם הדרייב אין, כשאוהדי הפועל תל אביב תקפו אוהד הפועל חיפה@Now14Israel pic.twitter.com/NXH5tbdtnY — עתי שלו (@atayshalev6) March 23, 2024

השתוללות אוהדי הפועל תל אביב נמשכה גם מחוץ למגרש@Now14Israel pic.twitter.com/Xn4HDtSg9l — עתי שלו (@atayshalev6) March 23, 2024

