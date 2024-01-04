«Βόμβα» στην Ισπανία: Εμπλέκεται σε σκάνδαλο ντόπινγκ ο Ράμος

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ισπανία με ένα σκάνδαλο ντόπινγκ αρκετών ετών που ήρθε στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Relevo, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (AMA) ξεκίνησε έρευνα για τυχόν παρατυπίες της Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο και σε μια από αυτές εμπλέκεται ο Σέρχιο Ράμος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, οι υπηρεσίες αντιντόπινγκ προσπάθησαν να κρύψουν αρκετά θετικά τεστ ντόπινγκ αθλητών, με τον Ισπανό αμυντικό να… πρωταγωνιστεί στην εν λόγω υπόθεση στα χρόνια που φόραγε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, τονίζεται πως ο 37χρονος σε μια αναμέτρηση με τη Μάλαγα καθυστέρησε επίτηδες να εμφανιστεί στον καθιερωμένο έλεγχο ντόπινγκ, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έχει γραφτεί στις αναφορές των υπεύθυνων του αγώνα, το οποίο, πιθανότατα, να είναι μέρος του σχεδίου των παρατυπιών.

