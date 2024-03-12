Οι επιδόσεις του Τερίμ στα ντέρμπι λόγος αισιοδοξίας για Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυναμικά και πάλι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα των playoffs (1-3). Οι «πράσινοι» ψαλίδισαν τη διαφορά από την κορυφή και φώναξαν πως είναι εδώ για να παλέψουν για τον τίτλο μέχρι τέλους.

Αυτό ήταν το όγδοο ντέρμπι επί Φατίχ Τερίμ και οι επιδόσεις του Τούρκου προπονητή σε αυτά τα παιχνίδια είναι ένας παραπάνω λόγος αισιοδοξίας για τη συνέχεια, αφού τα playoffs είναι γεμάτα από τέτοιου βαθμού δυσκολίας και σημασίας αναμετρήσεις.

Με τον Τερίμ στο «τιμόνι» ο Παναθηναϊκός έχει τρεις νίκες σε ντέρμπι, τις δύο απέναντι στον Ολυμπιακό (2-0 και 1-3) και τη μία απέναντι στον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο (0-1), ισοφαρίστηκε από την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις (2-2) και τον πλήγωσε ουσιαστικά μόνο η ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα (2-1). Κι αυτό γιατί η ήττα στη Λεωφόρο για το Κύπελλο (1-2) δεν τον πλήγωσε αφού προκρίθηκε στα πέναλτι, όπως συνέβη και μετά τις δύο ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά.

Η διακοπή μπορεί να κόβει τη φόρα που έχουν οι «πράσινοι» μετά τον θρίαμβο στο Φάληρο, αλλά ταυτόχρονα δίνει χρόνο για την επιστροφή των τραυματιών. Με το επόμενο παιχνίδι να είναι στις 31 Μαρτίου, θεωρείται δεδομένο πως θα επιστρέψουν οι Χουάνκαρ, Σένκεφελντ και Γεντβάι, ο Βαγιαννίδης εξέτισε την ποινή του, ενώ αναμένονται σήμερα οι εξετάσεις του Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός θα βγάλει μαγνητική και υπάρχει η αισιοδοξία πως έχει προλάβει κάποια σοβαρή ζημιά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.