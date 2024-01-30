Κλοπ: Δεν θα διαλυθεί η Λίβερπουλ, αυτοί οι παίκτες λατρεύουν να είναι εδώ

Σαν βόμβα έσκασε προ ολίγων ημερών η απόφαση του Γιούργκεν Κλοπ να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν.

Πέρα από τα έντονα συναισθήματα που προκάλεσε η είδηση αυτή στους φίλους της ομάδας, επικράτησε και μια ανησυχία για επικείμενη διάλυση του συλλόγου, με τη δήλωση του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ περί αβεβαιότητας να ρίχνει «λάδι στη φωτιά».

Παρόλα αυτά, ο Κλοπ προσπάθησε να κατευνάσει τον κόσμο, τονίζοντας πως η Λίβερπουλ είναι ένα σταθερό «οικοδόμημα», με παίκτες που λατρεύουν να παίζουν εκεί, και δεν κινδυνεύει με «διάλυση».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όχι, δεν νομίζω ότι θα διαλυθεί η ομάδα. Ο κόσμος έξω δεν θα σου δώσει ούτε λεπτό να το επεξεργαστείς, να το σκεφτείς. Πριν από μια εβδομάδα, όταν κανείς δεν ήξερε για την απόφασή μου και υπήρχαν 18 μήνες στα συμβόλαια των παικτών, κανείς δεν ρώτησε. Δώστε μας ένα διάλειμμα, δώστε ένα διάλειμμα στα αγόρια.

Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί. Αυτός ο σύλλογος είναι 100% σταθερός και όλα θα πάνε καλά, είμαι 100% σίγουρος, και τα υπόλοιπα πρέπει να τα περάσουμε. Θα συνιστούσα να παραμείνετε ήρεμοι.

Ο σύλλογος ήξερε για την αποχώρησή μου λίγο καιρό πριν και θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευτεί τον χρόνο για να δέσει τους παίκτες. Μετά όμως, θα τους έλεγα "παρεμπιπτόντως, δεν θα είμαι πια εδώ" και εκείνοι θα μου απαντούσαν "Έι, τι; Κανείς δεν μας το είπε αυτό". Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι και κυρίως λόγω της σχέσης που έχουμε. Υπάρχει αρκετός χρόνος για να κάνετε τα πάντα.

Αυτοί οι παίκτες λατρεύουν να είναι εδώ, το ξέρω στην πραγματικότητα, μην το ξεχνάτε. Δεν είναι ότι βρίσκονται με το ένα πόδι έξω. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα καλά».

