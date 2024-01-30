Διαψεύδει η ΑΕΚ τα ποσά και τις διαφορές που γράφουν οι Κροάτες για Λιούμπιτσιτς

Θέση για τα δημοσιεύματα στην Κροατία που αναφέρονται στην υπόθεση Λιούμπιτσιτς πήρε η ΑΕΚ.

Κατά τη «sportske novosti», η «Ένωση» κατέθεσε πρόταση 3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του παίκτη, η οποία φέρεται να απορρίφθηκε από τη Ντινάμο.

Όπως ξεκαθαρίστηκε ωστόσο από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε οικονομικά μεγέθη και διαφορές με τις απαιτήσεις της ομάδας του Ζάγκρεμπ είναι αβάσιμες.

Θυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης, υπάρχουν επαφές μεταξύ των δυο πλευρών και εκτιμάται ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το θέμα θα κλείσει την Τρίτη.

