Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί την καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά της καριέρας του με τα «χρώματα» της Αλκμαάρ και η μεταγραφή σ' ενα από τα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα της Ευρώπης, θα πρέπει να θεωρείται θέμα χρόνου.

Ο Ελληνας επιθετικός «βρήκε δίχτυα» και πάλι, στην εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Χέρνφεν και με 20 γκολ σε 19 συμμετοχές, βρίσκεται στην δεύτερη θέση του πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ της «γηραιάς ηπείρου».

Στην κορυφή, βρίσκεται από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου, ο Χάρι Κέϊν με 23 γκολ σε 19 αγώνες, καθώς σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί της Αουγκσμπουργκ με 3-2.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει τα πρωταθλήματα της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Σκωτίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ρωσίας, της Ελβετίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας.



Η πρώτη δεκάδα στην «μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ που αγωνίζεται στα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει ως εξής:

