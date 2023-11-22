Τρισευτυχισμένος εμφανίστηκε ο Αλέξις ΜακΆλιστερ μετά την σπουδαία νίκη της Αργεντινής επί της Βραζιλίας (0-1) στο Μαρακανά.

🗣️ Alexis Mac Allister: “Winning against Brazil at Maracanã in a World Cup qualifiers is like watching porn.” 🇦🇷 pic.twitter.com/F6sfRouDti November 22, 2023

Ο 24χρονος λοιπόν έκανε κάποιες δηλώσεις μετά το παιχνίδι και συνέκρινε αυτή τη νίκη με μια… ταινία πορνό!

«Το να κερδίζεις την Βραζιλία στο Μαρακανά για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι σα να παρακολουθείς ταινία πορνό».

Στην συνέχεια με ποστάρισμά του στα social media, αναφέρθηκε και στα θλιβερά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις κερκίδες πριν το ματς, μεταξύ των οπαδών και της Αστυνομίας.

«Μία νύχτα γεμάτη συναισθήματα. Αυτό που έγινε εκτός γηπέδου ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να επαναληφθεί, θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε για να δώσουμε στον κόσμο μία καλή εικόνα της Νότιας Αμερικής.

Δεν έχω πολλά να πω για αυτό που έγινε εντός γηπέδου, απλά ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΩ. Ευχαριστούμε εκείνους που μας στηρίζουν πάντα, ΠΑΜΕ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.