ΕΠΟ: «Απόφαση της UEFA να μην χρησιμοποιείται σε αγώνες εθνικών ομάδων η goal line technology»

Θέση σχετικά με την επίμαχη φάση με πρωταγωνιστή τον Κίνγκσλεϊ Κομάν στην αναμέτρηση της Εθνικής μας με τη Γαλλία στην OPAP Arena, πήρε η ΕΠΟ!



Όπως ξεκαθαρίστηκε από πλευράς της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, η χρήση της goal line technology απαγορεύεται με απόφασης της UEFA, για αυτό και δεν χρησιμοποιείται σε κανένα γήπεδο.

«Δεν χρησιμοποιείται πουθενά σε επίπεδο Εθνικών ομάδων το goal line technology. Είναι απόφαση της UEFA να μην χρησιμοποιείται από κανέναν σε επίπεδο Εθνικών. Ακόμα και οι Ομοσπονδίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή στα Πρωταθλήματά τους απαγορεύονται να τη χρησιμοποιούν στους αγώνες των Εθνικών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ενημέρωση της ΕΠΟ.

