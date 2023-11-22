Αταμάν: «Πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια - Ο κόσμος είναι ο έκτος παίκτης μας στο ΟΑΚΑ»

Συνέχεια στο νικηφόρο του σερί θα προσπαθήσει να δώσει το βράδυ της Πέμπτης 23/11, 21:15) και στην εντός έδρας αναμέτρησή του με τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Ο προπονητής των «πράσινων». Εργκίν Αταμάν, έκανε δηλώσεις ενόψει του αγώνα για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, χαρακτηρίζοντας πολύ καλή ομάδα τη Βαλένθια και τονίζοντας τη δύναμη που δίνει στην ομάδα του ο κόσμος, όταν γεμίζει τις κερκίδες του ΟΑΚΑ!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR:



«Είναι μια πολύ καλή ομάδα, παίζει επιθετικά. Είναι η κορυφαία ομάδα αμυντικά στην Ευρωλίγκα μέχρι τώρα. Δύσκολο ματς. Να χρησιμοποιήσουμε το πλεονέκτημα της έδρας, όπως το κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Χρειάζεται να παλέψεις σε αυτά τα εντός έδρας ματς για να φτάσεις στη νίκη. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς για να κερδίσουμε. Κάθε ματς μετρά στην Ευρωλίγκα. Πέρασε η προηγούμενη βδομάδα που πήραμε τη νίκη».



«Δεν παίζει τόσο γρήγορα η Βαλένθια. Θέλει να ελέγξει το ρυθμό. Έχει καλούς παίκτες στη ρακέτα, όπως ο Ντέιβις. Επίσης έχει νέους Ισπανούς παίκτες που παίζουν πολύ επιθετικά. Παίζουν με αυτοπεποίθηση.



Για το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο: «Όλοι απολαμβάνουν να είναι στο ΟΑΚΑ. Είναι σαν να έχουμε έκτο παίκτη στο παρκέ. Ελπίζω πως και αύριο θα είναι το ίδιο. Οι φίλαθλοι μας είναι πολύ σημαντικοί για να πετύχουμε τους στόχους μας»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.