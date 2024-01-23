Ο Ολυμπιακός έκλεισε Ερνάντες από Σαν Λορέντσο - Οι λεπτομέρειες της μεταγραφής

Λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σαν Λορέντσο για τον Γκαστόν Ερνάντες, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο δημοσιογράφος, Αγκουστίν Μούζου.

Όπως έχει γίνει γνωστό από το βράδυ της Δευτέρας από το TyC Sports και μετά από την επιβεβαίωση του Κώστα Νικολακόπουλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός προβάρει τα «ερυθρόλευκα» και πιθανότατα την Τετάρτη (24/1) θα είναι στην Ελλάδα για τα τυπικά της ολοκλήρωσης της μεταγραφής

Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα από την Αργεντινή, η μεταγραφή θα στοιχίσει στον Ολυμπιακό κάτι λιγότερο από 3,5 εκατ. ευρώ για το 85% των δικαιωμάτων του παίκτη, ενώ σε περίπτωση που αγωνιστεί σε 30 ματς με τους Πειραιώτες, θα η Σαν Λορέντσο θα πάρει μπόνους 300 χιλ. ευρώ, ποσό το οποίο θα εισπράξει ξανά, αν ο Ερνάντες φτάσει τις 80 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα».

Ωστόσο, οι όροι δεν συμφωνούν εκεί αφού στη συμφωνία υπάρχει ειδικός όρος με τον οποίο η ο σύλλογος της Αργεντινής, κρατά το 15% των δικαιωμάτων του παίκτη και σε περίπτωση που αυτός πάει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η Σαν Λορέντσο εισπράττει 1 εκατ. ευρώ, ενώ είτε για πώληση είτε για δανεισμό, χρειάζεται και η εξουσιοδότηση από τους Αργεντινούς.

