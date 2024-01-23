Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε ο Κώστας Μήτρογλου για 1,5 χρόνο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, είχαν αναγκάσει τη Φούλαμ τον Γενάρη του 2014 να βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ και να τον κάνει κάτοικο «Craven Cottage».

Ωστόσο, το πέρασμα του Έλληνα επιθετικού από το Νησί δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν τόσο ο ίδιος, όσο και οι «κότατζερς», καθώς, στα 2,5 χρόνια που βρέθηκε στον βρετανικό σύλλογο κατέγραψε μόλις 3 συμμετοχές χωρίς να πετύχει κάποιο τέρμα, μετρώντας παράλληλα δύο δανεισμούς, έναν στον Ολυμπιακό (2014/15) και έναν στην Μπενφίκα (2015/16), με τους «αετούς» εντέλει να τον αποκτούν το καλοκαίρι του 2016 έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Με αφορμή το γεγονός πως βρισκόμαστε μεσούσης της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, το βρετανικό Μέσο, «90min», συμπεριέλαβε τον Μήτρογλου σε μια διόλου κολακευτική λίστα...

Συγκεκριμένα, το εν λόγω Μέσο τοποθέτησε τον 35χρονο πλέον επιθετικό στη λίστα μερικών εκ των χειρότερων μεταγραφών που έγιναν στη χειμερινή περίοδο στην ιστορία της Premier League!

Μάλιστα, πέρα από το όνομα του Μήτρογλου, συναντά κανείς εκείνο του Τόρες, ο οποίος πήγε από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι τον Γενάρη του 2011, όπως και εκείνο του Σάντσες, που έκανε το δρομολόγια από την Άρσεναλ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2018.

Πηγή: skai.gr

