Μεγάλο βήμα πρόκρισης για την τετράδα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με... buzzer beater πήρε ο Παναιτωλικός, που χάρη σε υπέροχο γκολ του Νίκου Καρέλη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ εκτός έδρας.

Η αναμέτρηση έγινε στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του θεσμού, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να παίρνει προβάδισμα για το πρώτο εισιτήριο της ιστοιρίας της για τα ημιτελικά.

Υπενθυμίζεται πως ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ δεν βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και ότι η ρεβάνς θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου στο Αγρίνιο. Ο νικητής, θα αντιμετωπίσει Άρη ή Νίκη Βόλου στην επόμενη φάση.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-3-2-1 επέλεξε ο Πέπε Μελ, με τον Σωτηρίου να υπερασπίζεται την εστία και τους Βούρο, Λαμπρόπουλο, Μπρεσάν και Θοράρινσον στην άμυνα. Στα χαφ επιλέχτηκαν Μεγιάδο, Γκεγέγκος και Μπάκιτς, με Αποστολάκη-Μοσκέρα πιο πόσω από τον Ντίκο.

Από την άλλη, ο Γιάννης Πετράκης παρέταξε την ομάδα του με 3-5-2. Ο Στεργιάκης κάθισε κάτω από τα δοκάρια, με Λιάβα, Μαλή και Στάιτς στην άμυνα. Στο κέντρο βρέθηκαν οι Μαυρίας, Φρ. Ντουάρτε, Τσιγγάρας, Μπουζούκης και Χατζηθεοδωρίδης, με τους Ντίας-Ζοάο Πέδρο δίδυμο στην επίθεση.

Το ματς

Ο Παναιτωλικός έδειξε πιο ορεξάτος από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και κατάφερε να ανοίξει και το σκορ στην πρώτη του καλή στιγμή! Ήταν στο 19ο λεπτό, όταν οι φιλοξενούμενοι αντεπιτέθηκαν αστραπιαία και ο Μπουζούκης βρήκε τον Ντουάρτε. Ο Πορτογάλος με τη σειρά του γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Ζοάο Πέδρο, που νίκησε τον Σωτηρίου στο τετ α τετ.

Οι Κρητικοί προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση, με τον Στεργιάκη να προλαβαίνει τον Ντίκο στο 25' και τον Μπάκιτς να σουτάρει άστοχα δύο λεπτά αργότερα.

Ένα ψηλοκρεμαστό σουτ του Βούρου στο 30' βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού, με τους φιλοξενούμενουν να φτάνουν κοντά στο 2-0 στο 34', όταν ο Σωτηρίου έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Ζοάο Πέδρο μέσα από την περιοχή.

Ένα επικίνδυνο γύρισμα του Ντίκο στο 37' πέρασε ανεκμετάλλευτο από Μπάκιτς-Μοσκέρα, με την τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου να καταγράφεται στις καθυστερήσεις του, όταν ο επιθετικός από το Μάλι έστειλε άουτ την μπάλα με βολέ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Πέπε Μελ να ρίχνει στο ματς τους Λουίς Φελίπε, Γκλάζερ και Τοράλ και να βλέπει μόλις στο 47’ την ισοφάριση να έρχεται!

Ο Θοράρινσον έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον Μπάκιτς να βρίσκεται εκεί που πρέπει για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, κάνοντας το 1-1.

Μία έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Ντίας στο 52’ ανάγκασε σε ωραία επέμβαση τον Σωτηρίου, με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να κάνει λάθος στο 61’ αλλά να μην το πληρώνει, όταν έστειλε την μπάλα πάνω στον Ζοάο Πέδρο – με τον παίκτη του Παναιτωλικού να εκτελεί βιαστικά και να στέλνει άουτ την μπάλα, ενώ ο Έλληνας γκολκίπερ ήταν εκτός θέσης.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο Ντουάρτε σούταρε επίσης άουτ, με τους γηπεδούχους να απαντούν με δύο δικές τους άστοχες ενέργειες στο 65’, από Μπάκιτς και Τοράλ.

Ανάλογη κατάληξη είχε και η εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια στο 74’, καθώς και το μακρινό πλασέ του Μπακάκη (75’), με το ματς να δείχνει πως... κολλάει στο 1-1.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν στο φινάλε. Μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Παναιτωλικού, που όμως δεν κατέληξε σε τελική, οι φιλοξενούμενοι αντεπιτέθηκαν ταχύτατα για μία ακόμη φορά, με τον Καρέλη να γίνεται κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή και, αφού έκανε μία τρομερή προσποίηση στον αντίπαλο αμυντικό, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά και να χαρίζει στην ομάδα του τη νίκη!

MVP: Μπορεί να πέρασε στο ματς μόλις στο 77’, όμως ο Νίκος Καρέλης πρόλαβε να εξελιχτεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή του αγώνα. Με καταπληκτική προσποίηση και εξαιρετικό τελείωμα σε... νεκρό χρόνο, ο Έλληνας φορ έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του και μας θύμισε τη μεγάλη του ποιότητα.

Η... σφυρίχτρα: Δίχως ιδιαίτερα προβλήματα η διαιτησία του Κατοίκου, που πέρασε σε γενικές γραμμές απαρατήρητος.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Σωτηρίου, Βούρος (59’ Λάρσον), Λαμπρόπουλος, Μπρεσάν, Θοράρινσον, Μεγιάδο (46’ Γκλάζερ), Γκαγέγκος, Αποστολάκης (46’ Τοράλ), Μπάκιτς, Μοσκέρα (72’ Μπάκου), Ντίκο (46’ Λουίς Φελίπε)

Στον πάγκο: Καλαφάτης, Νέιρα, Ριέρα, Αμπάντα

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Στεργιάκης, Λιάβας, Μαλής, Στάιτς, Μαυρίας, Φρ. Ντουάρτε, Τσιγγάρας (69’ Μπακάκης), Μπουζούκης (42’ Πέρες), Χατζηθεοδωρίδης (69’ Τορεχόν), Ντίας (69’ Σενγκέλια), Ζοάο Πέδρο (77’ Καρέλης)

Στον πάγκο: Καπίνο, Μπρ. Ντουάρτε, Κοντούρης, Νικολάου

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Απτόσογλου, Φωτόπουλος

4ος: Βάτσιος

VAR: Τσακαλίδης, Μεϊντάνας

