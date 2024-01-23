Μέσα για το ματς με τον Ατρόμητο Μπακασέτας και Ούγκο για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αυριανή αναμέτρηση του Κυπέλλου (24/1, 21:00) με την ομάδα του Περιστερίου, με τα δυο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα να πραγματοποιούν την πρώτη τους προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα και να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή για το ματς.

Μάλιστα, ο Φατίχ Τερίμ, θα έχει στη διάθεση του και τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αποθεραπεύτηκε και βρίσκεται κανονικά στην 23αδα! Φυσικά εκτός, όπως ήταν αναμενόμενο βρίσκονται ο Άντραζ Σπόραρ με τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς, που αποχώρησαν από το ματς με τον Παναιτωλικό, αλλά και οι Παλάσιος, Τσέριν, Γερεμέγεφ, Χουάνκαρ που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά η αποστολή που ανακοίνωσε ο Φατίχ Τερίμ: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Κυριόπουλος, Ακαϊντίν.

