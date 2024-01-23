Λογαριασμός
Με Μπακασέτα, Ούγκο και Ιωαννίδη η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Ατρόμητο

Mε τον Φώτη Ιωαννίδη να επιστρέφει και τους Τάσο Μπακασέτα και Βίτορ Ούγκο να συμπεριλαμβάνονται κανονικά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει αύριο τον Ατρόμητο για τον Κύπελλο ο Παναθηναϊκός

PAO

Μέσα για το ματς με τον Ατρόμητο Μπακασέτας και Ούγκο για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αυριανή αναμέτρηση του Κυπέλλου (24/1, 21:00) με την ομάδα του Περιστερίου, με τα δυο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα να πραγματοποιούν την πρώτη τους προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα και να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή για το ματς.

Μάλιστα, ο Φατίχ Τερίμ, θα έχει στη διάθεση του και τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αποθεραπεύτηκε και βρίσκεται κανονικά στην 23αδα! Φυσικά εκτός, όπως ήταν αναμενόμενο βρίσκονται ο Άντραζ Σπόραρ με τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς, που αποχώρησαν από το ματς με τον Παναιτωλικό, αλλά και οι Παλάσιος, Τσέριν, Γερεμέγεφ, Χουάνκαρ που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά η αποστολή που ανακοίνωσε ο Φατίχ Τερίμ: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Κυριόπουλος, Ακαϊντίν.

Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
