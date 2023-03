Ο Μέσι έγινε άγαλμα στην CONMEBOL

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής τιμήθηκε από την CONMEBOL, τη συνομοσπονδία Λατινικής Αμερικής, στο περιθώριο της κλήρωσης για το Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σουνταμερικάνα, που έγινε στην Ασουνσιόν της Παραγουάης. Ο Λιονέλ Μέσι, μάλιστα, είχε την τιμητική του, αφού αποκαλύφθηκε το άγαλμά του που θα κοσμεί τα γραφεία της CONMEBOL, δίπλα στα παλαιότερα του Πελέ και του Μαραντόνα.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» αντέδρασε με χαμόγελο και αφού περιεργάστηκε το άγαλμα, ευχαρίστησε για την τιμή. «Παρότι έχουμε δεχτεί πολλή αγάπη, ακόμη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Νιώθω πλέον ολοκληρωμένος με το Μουντιάλ, ήταν αυτό που μου έλειπε και μπόρεσα να το πετύχω. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου γι’ αυτό το δώρο. Τώρα θέλω να απολαύσω όσο καιρό έχω ακόμη στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πόσος θα είναι αυτός. Θέλω να το διασκεδάσω, όπως έκανα πάντα», τόνισε μέσα σε αποθέωση ο «Λέο».

