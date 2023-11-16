Ο δρόμος για το EURO 2024: Τα δεδομένα μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» των προκριματικών

Τα προκριματικά για το EURO του 2024 που θα διεξαχθεί σε μερικούς μήνες από σήμερα στα γήπεδα της Γερμανίας οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, με τα παιχνίδια του Νοεμβρίου να ρίχνουν την αυλαία της διαδικασίας!



Μερικές ομάδες έχουν ήδη «σφραγίσει» τη συμμετοχή τους στη μεγάλη διοργάνωση του ερχόμενου καλοκαιριού, μερικές έχουν να δώσουν… τελικούς στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ενώ άλλες, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής μας, περιμένουν τη δεύτερη ευκαιρία που θα τους δοθεί μέσω των playoffs, χάρη της πορείας τους στο πιο πρόσφατο Nations League.

Το sport-fm.gr σας παρουσιάζει όλα όσα ισχύουν σε κάθε όμιλο των προκριματικών μπαίνοντας στην «τελική ευθεία»!



1ος Όμιλος



Εδώ τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει όσον αφορά τις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα γήπεδα της Γερμανίας. Ισπανία και Σκωτία πραγματοποίησαν εντυπωσιακές πορείες (αμφότερες έχουν 5 νίκες και μόλις 1 ήττα), έχοντας «κλειδώσει» τις προκρίσεις τους.



Τόσο οι Ίβηρες, όσο και οι Σκωτσέζοι έχουν μαζέψει από 15 βαθμούς, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να βρίσκεται στην κορυφή, αφού υπερέχει στην ισοβαθμία. Η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ είναι σίγουρα εκτός δυάδας, αλλά θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία της μέσω των playoffs, όπως και η 4η του ομίλου, Γεωργία, η οποία μπορεί να βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής μας, ως πρωτοπόρος ομίλου στην League C του Nations League. Στην τελευταία θέση η Κύπρος, η οποία απογοήτευσε με τις 7 ήττες στα ισάριθμα παιχνίδια της.



Η βαθμολογία του ομίλου:





Οι επόμενες αγωνιστικές:

Πέμπτη 16/11

Κύπρος-Ισπανία

Γεωργία-Νορβηγία



Κυριακή 19/11

Ισπανία-Γεωργία

Σκωτία-Νορβηγία



2ος Όμιλος



Στον όμιλο της Εθνικής μας, η Γαλλία ήταν ασταμάτητη και «σφράγισε» άνετα την πρωτιά με 6/6, ενώ η Ολλανδία έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά τη δεύτερη θέση, μετά τη νίκη της στην OPAP Arena, τον περασμένο Οκτώβριο.



Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, οι «οράνιε» ψάχνουν μόνο μία νίκη κόντρα σε Ιρλανδία και Γιβραλτάρ, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την πρόκρισή τους στα τελικά του ερχόμενου EURO, ενώ η Εθνική μας, η οποία έχει να δώσει το τελευταίο της ματς στον όμιλο κόντρα στην πανίσχυρη Γαλλία, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα διεκδικήσει την πρόκρισή της μέσω των playoffs. Η Ιρλανδία έχει μηδαμινές ελπίδες, μένοντας 4η και πληρώνοντας τις δύο ήττες της κόντρα στην Εθνική μας (2-1 στην Αθήνα και 2-0 στο Δουβλίνο), ενώ το Γιβραλτάρ έμεινε αναμενόμενα τελευταίο, όχι απλώς χωρίς βαθμό, αλλά και χωρίς να έχει πετύχει έστω ένα γκολ.



Η βαθμολογία του ομίλου:





Οι τελευταίες αγωνιστικές:

Σάββατο 18/11

Ολλανδία-Ιρλανδία

Γαλλία-Γιβραλτάρ



Τρίτη 21/11

Ελλάδα-Γαλλία

Γιβραλτάρ-Ολλανδία



3ος Όμιλος



Απόλυτη πρωταγωνίστρια η Αγγλία, έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της ούσα αήττητη στις έξι πρώτες αγωνιστικές και με μοναδική βαθμολογική της απώλεια να έρχεται σε ένα εκτός έδρας 1-1 κόντρα στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται στη 2η θέση, με 13 βαθμούς.



Σε δύσκολη θέση μετά την ήττα στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της (με 3-1 στο Λονδίνο και το «Γουέμπλεϊ») η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία, αρχικά θα φιλοξενήσει την αποκλεισμένη Βόρεια Μακεδονία, η οποία ήταν η υπεύθυνη για τον οδυνηρό αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ενώ αν πάρει τη νίκη σε αυτό το ματς, στη συνέχεια θα δώσει τελικό πρόκρισης με την Ουκρανία, στην τελευταία αγωνιστική. Αναμενόμενα… σάκος του μποξ η αδύναμη Μάλτα, βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.







Η βαθμολογία του ομίλου:





Οι τελευταίες αγωνιστικές:

Παρασκευή 17/11

Αγγλία-Μάλτα

Ιταλία-Βόρεια Μακεδονία



Δευτέρα 20/11

Βόρεια Μακεδονία-Αγγλία

Ουκρανία-Ιταλία



4ος Όμιλος



Η Τουρκία παρουσιάστηκε σαφώς βελτιωμένη σε σύγκριση με τις πρόσφατες εμφανίσεις της σε προκριματικές φάσεις, εξασφαλίζοντας νωρίς την πρόκρισή της στα τελικά του EURO 2024! Στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς και μόλις μία ήττα στα 7 παιχνίδια της, άφησε Κροατία και Ουαλία να παλεύουν για το δεύτερο εισιτήριο.



Οι δυο τους έχουν μαζέψει από 10 βαθμούς, με την Ουαλία να έχει τον πρώτο λόγο, έχοντας καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια (νίκη με 2-1 στο Κάρντιφ και ισοπαλία 1-1 στο Σπλιτ). Οι Ουαλοί έχουν να παίξουν ακόμα εκτός έδρας με την Αρμενία και εντός με την Τουρκία, ενώ η Κροατία θα φιλοξενηθεί από τη Λετονία και στη συνέχεια θα παίξει εντός έδρας με την Αρμενία. Αμφότερες θα παίξουν στα playoffs, στην περίπτωση που δεν καταφέρουν να πάρουν την απευθείας πρόκριση.







Η βαθμολογία του ομίλου:





Οι τελευταίες αγωνιστικές:

Σάββατο 18/11

Αρμενία-Ουαλία

Λετονία-Κροατία



Τρίτη 21/11

Κροατία-Αρμενία

Ουαλία-Τουρκία



5ος Όμιλος



Εδώ βρίσκεται η ευχάριστη έκπληξη των προκριματικών! Ο λόγος για την Αλβανία, η οποία έφερε τα… πάνω κάτω στον όμιλο, ούσα στην κορυφή του με 13 βαθμούς. Μετά την ήττα της από την Πολωνία στην πρεμιέρα, η ομάδα του Βραζιλιάνου προπονητή, Σιλβίνιο, τρέχει αήττητο σερί πέντε αγώνων (4 νίκες, 1 ισοπαλία), ενώ μετά την επιβλητική νίκη της με 3-0 επί της Τσεχίας τον περασμένο Οκτώβρη, πλέον «αγγίζει» μια ιστορική για εκείνη πρόκριση! Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές καλείται να τελειώσει τη δουλειά με Μολδαβία (εκτός) και Νησιά Φερόε (εντός).





Η Τσεχία βρίσκεται στη 2η θέση με 2 βαθμούς λιγότερους από την πρωτοπόρο, θα παίξει για δύο αποτελέσματα στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Πολωνία (17/11), πριν φιλοξενήσει τη Μολδαβία, η οποία δεν έχει παρά μόνο ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης. Στην πιο δύσκολη θέση όσον αφορά το κυνήγι της απευθείας πρόκρισης βρίσκονται οι Πολωνοί, οι οποίοι μετά την μετριότατη πορεία τους (μόνο 3 νίκες σε 7 παχνίδια) αποφάσισαν να αποχαιρετήσουν τον Φερνάντο Σάντος και να συνεχίσουν με τον Μίχαλ Πρόμπιερτζ στο «τιμόνι» τους. Παρ΄ όλα αυτά, στο πιθανότερο σενάριο του να μην τερματίσουν στην πρώτη δυάδα, θα έχουν τη δεύτερη ευκαιρία τους, ως μία από τις λίγες ομάδες της League A του Nations League που δεν τα κατάφεραν.



Η βαθμολογία του ομίλου:





Οι τελευταίες αγωνιστικές:

Παρασκευή 17/11

Πολωνία-Τσεχία

Μολδαβία-Αλβανία



Δευτέρα 20/11

Αλβανία-Νησιά Φερόε

Τσεχία-Μολδαβία



6ος Όμιλος



Ξεκάθαρη κατάσταση εδώ, με Βέλγιο και Αυστρία να έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή τους στα τελικά του ερχόμενου EURO. Αήττητοι με 5 νίκες και 2 ισοπαλίες οι Βέλγοι, έναν βαθμό λιγότερο έχουν μαζέψει οι Αυστριακοί, οι οποίοι επιστρέφουν σε τρίτο συνεχόμενο EURO!



Στην τρίτη θέση με μόλις δύο νίκες στα έξι παιχνίδια της η Σουηδία, απογοήτευσε μένοντας οριστικά εκτός μετά τα παιχνίδια του Οκτωβρίου, με την αναμέτρησή της με το Βέλγιο στις Βρυξέλλες να μην ολοκληρώνεται, λόγω του τρομοκρατικού χτυπήματος που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Σουηδών. Αζερμπαϊτζάν και Εσθονία επίσης δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικές και αρκέστηκαν σε ρόλο κομπάρσων.





Η βαθμολογία του ομίλου:





Οι επόμενες αγωνιστικές:

Πέμπτη 16/11

Αζερμπαϊτζάν-Σουηδία

Εσθονία-Αυστρία



Κυριακή 19/11

Βέλγιο-Αζερμπαϊτζάν

Σουηδία-Εσθονία



7ος Όμιλος

Η αήττητη (4 νίκες, 2 ισοπαλίες) Ουγγαρία είναι το μεγαλύτερο φαβορί για την πρωτιά, ενώ η Σερβία την ακολουθεί, έχοντας μαζέψει έναν βαθμό λιγότερο και έχοντας πάρει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη της στο ντέρμπι με το Μαυροβούνιο, τον περασμένο Οκτώβριο.





Το Μαυροβούνιο από μεριάς του διατηρεί ελπίδες πρόκρισης, αλλά πρέπει να κάνει το 2/2 στα εναπομείναντα παιχνίδια του με Λιθουανία (εντός) και Ουγγαρία (εκτός), ενώ Λιθουανία και Βουλγαρία δεν διεκδικούν κάτι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.



Η βαθμολογία του ομίλου:





Οι επόμενες αγωνιστικές:

Πέμπτη 16/11

Βουλγαρία-Ουγγαρία

Μαυροβούνιο-Λιθουανία



Κυριακή 19/11

Ουγγαρία-Μαυροβούνιο

Σερβία-Βουλγαρία



8ος Όμιλος



Στο πρώτο από τα γκρουπ που αποτελούνται από έξι ομάδες, Σλοβενία και Δανία έχουν πάρει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αφού βρίσκονται στο +4 από το τρίτο της βαθμολογίας, Καζακστάν.



Με βασικούς τους «πράσινους» Σπόραρ και Τσέριν, οι Σλοβένοι βρίσκονται πολύ κοντά στο να προκριθούν σε EURO για πρώτη φορά μετά από 23 ολόκληρα χρόνια (τελευταία τους εμφάνιση το 2000), τρέχοντας νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων και έχοντας μόλις μία ήττα, στην Φινλανδία. Χωρίς ελπίδες απευθείας πρόκρισης οι Σκανδιναβοί, λογικά θα βρεθούν στα playoffs, ενώ Βόρεια Ιρλανδία και Σαν Μαρίνο έχουν μείνει οριστικά εκτός.







Η βαθμολογία του ομίλου:





Οι επόμενες αγωνιστικές:

Παρασκευή 17/11

Δανία-Σλοβενία

Φινλανδία-Βόρεια Ιρλανδία

Καζακστάν-Σαν Μαρίνο



Δευτέρα 20/11

Βόρεια Ιρλανδία-Δανία

Σλοβενία-Καζακστάν

Σαν Μαρίνο-Φινλανδία



9ος Όμιλος



Εδώ Ελβετία και Ρουμανία «συγκατοικούν» στην κορυφή, έχοντας μαζέψει από 16 βαθμούς, με το Ισραήλ να ακολουθεί με 12. Οι δυο πρώτες έχουν σημαντικότατο προβάδισμα στη μάχη για την πρόκριση, την οποία θα πάρουν οριστικά αν νικήσουν Κόσοβο και Ισραήλ αντίστοιχα, το ερχόμενο Σάββατο (18/11), πριν συναντηθούν για την τελευταία αγωνιστική.



Το Ισραήλ ψάχνει ένα μικρό θαύμα, ψάχνοντας το 2/2 κόντρα σε Ρουμανία (εντός) και Ανδόρα (εκτός), ωστόσο έχει την... καβάτζα των playoffs σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, ενώ Κόσοβο, Λευκορωσία και Ανδόρα δεν έχουν ελπίδες.



Η βαθμολογία του ομίλου:





Οι επόμενες αγωνιστικές:

Σάββατο 18/11

Λευκορωσία-Ανδόρα

Ισραήλ-Ρουμανία

Ελβετία-Κόσοβο



Τρίτη 21/11

Κόσοβο-Λευκορωσία

Ρουμανία-Ελβετία

Ανδόρα-Ισραήλ



10ος Όμιλος

Η εντυπωσιακή Πορτογαλία έχει εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου, έχοντας το απόλυτο με 8/8! Με την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή (24β.) ολόκληρων των προκριματικών, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, έχοντας τόσο την καλύτερη επίθεση (32 γκολ), όσο και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα (μόλις 2 γκολ παθητικό).



Η Σλοβακία πήρε το ντέρμπι του περασμένου Οκτωβρίου για τη δεύτερη θέση, επικρατώντας 1-0 στην έδρα του Λουξεμβούργου και πλέον ψάχνει μόλις έναν ακόμα βαθμό στα δύο τελευταία της παιχνίδια κόντρα σε Ισλανδία και Βοσνία, έτσι ώστε να πάρει και εκείνη την πρόκριση. Ισλανδία και Βοσνία απογοήτευσαν, μένοντας μακριά από την πρώτη δυάδα.



Η βαθμολογία του ομίλου:





Οι επόμενες αγωνιστικές:

Πέμπτη 16/11

Λιχτενστάιν-Πορτογαλία

Λουξεμβούργο-Βοσνία

Σλοβακία-Ισλανδία



Κυριακή 19/11

Πορτογαλία-Ισλανδία

Βοσνία-Σλοβακία

Λιχτενστάιν-Λουξεμβούργο



Η δεύτερη ευκαιρία μέσω Nations League



Εκτός από τις 20 ομάδες που θα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο EURO του 2024 με την ολοκλήρωση των προκριματικών, δώσεκα ακόμα θα διεκδικήσουν τα τρία εναπομείναντα εισιτήρια τον ερχόμενο Μάρτιο, μέσω των playoffs και της δεύτερης ευκαιρίας που τους προσφέρεται μέσα από την παρουσία τους στο τελευταίο Nations League!



Ανάμεσα σε αυτές και η Εθνική μας ομάδα, η οποία παρότι το πάλεψε, δεν κατάφερε να ξεπεράσει μία εκ των Γαλλίας και Ολλανδίας, έτσι ώστε να πανηγυρίσει την απευθείας πρόκριση από τον 2ο όμιλο. Ωστόσο, θα έχει την ευκαιρία της να επιστρέψει σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, χάρη στην πρώτη θέση που είχε πάρει (με 5 νίκες και 1 ήττα) στον όμιλο της League C που βρέθηκε μαζί με Βόρεια Ιρλανδία, Κόσοβο και Κύπρο.



Στα playoffs θα συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη θέση των ομίλων τους στο περασμένο Nations League. Αν κάποια από αυτές κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο EURO της Γερμανίας μέσω των προκριματικών, τότε τη θέση της θα πάρει η ομάδα που είχε την επόμενη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή από την κατηγορία της στο Nations League.



Οι τέσσερις ομάδες της κάθε κατηγορίας που θα μπουν στα playoffs θα παίξουν νοκ-άουτ αναμετρήσεις με ημιτελικούς και τελικό, με τη χώρα που θα καταφέρει να κάνει δύο νίκες, να παίρνει και την πολυπόθητη πρόκριση στο EURO.



Ξεκινώντας από την League C, εκτός από την Εθνική μας, σίγουρη θέση στα playoffs έχουν επίσης Γεωργία και Καζακστάν, ενώ στη θέση της Τουρκίας, η οποία πήρε την απευθείας πρόκριση, θα είναι το Λουξεμβούργο. Όσον αφορά τα ζευγάρια, η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει αρχικά το Καζακστάν, ενώ σε περίπτωση νίκης, θα κλείσει ραντεβού με τη νικήτρια του ζευγαριού Γεωργία-Λουξεμβούργο. Το πρώτο ματς της Εθνικής μας θα είναι εντός έδρας, ενώ η έδρα του τελικού θα βγει από κλήρωση.



Από τις ομάδες που τερμάτισαν στην κορυφή των ομίλων τους στην League B, η Σκωτία προκρίθηκε απευθείας στο EURO και η Σερβία κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει μια από τις δύο πρώτες θέσεις στον 7ο όμιλο των προκριματικών. H Βοσνία θα βρίσκεται σίγουρα στα playoffs, ενώ τα τωρινά δεδομένα δείχνουν ότι εκεί θα βρεθούν τελικά και Ισραήλ, Φινλανδία, Ισλανδία.



Τέλος, νικήτριες των ομίλων της League A ήταν οι Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Κροατία. Οι Ολλανδοί θα προκριθούν απευθείας από τον όμιλο της Εθνικής μας, οι Ισπανοί έχουν ήδη προκριθεί από τον 1ο όμιλο, ενώ Κροάτες και Ιταλοί θα δώσουν τελικούς μέσα στις επόμενες μέρες. Αν δεν τα καταφέρουν, θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία μέσω τον Μάρτιο. Πολωνία και Ουαλία φαντάζουν αυτή την στιγμή ως οι πιθανότερες για να αγωνιστούν επίσης στα playoffs.



Αν οι ομάδες της League Α που δεν έχουν ήδη προκριθεί στο EURO είναι λιγότερες από τέσσερις, στα playoffs της θα μπει η Εσθονία, ως η ομάδα που είχε την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή από την League D.



Οι ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη στη γενική βαθμολογία του Nations League θα είναι γηπεδούχες στους ημιτελικούς της διαδικασίας, ενώ το ποια ομάδα θα είναι γηπεδούχος στους τελικούς θα βγει μετά από κλήρωση. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Πέμπτη 21 Μαρτίου, ενώ οι τελικοί πέντε μέρες αργότερα, Κυριακή 26 του μηνός.



Τα πιθανότερα ζευγάρια των playoffs (Θα οριστικοποιηθούν με την ολοκλήρωση των προκριματικών):



League C

Γεωργία-Λουξεμβούργο

Ελλάδα-Καζακστάν



League B

Ισραήλ-Ισλανδία

Βοσνία-Φινλανδία



League Α

Κροατία-Εσθονία

Ουαλία-Πολωνία

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.