Παναθηναϊκός: «Χτενίζει» την αγορά μόνο για στόπερ ενόψει Ιανουαρίου

Επιστροφή στο Κορωπί για τον Παναθηναϊκό σήμερα (16/11) χωρίς τους διεθνείς. Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη κόντρα στην Κηφισιά με το γκολ του Μαντσίνι, επανέρχονται στις προπονήσεις έχοντας πάρει ένα τριήμερο ρεπό από τον Ιβάν Γιοβανοβιτς ο οποίος θέλησε να δώσει τον χρόνο στους παίκτες του να «καθαρίσουν» πνευματικά και σωματικά ενόψει της δύσκολης συνέχειας.



Στο «πράσινο» στρατόπεδο επικρατεί ικανοποίηση για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, καθώς μετά από 11 αγωνιστικές αυτή προελαύνει, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν τους εφησυχάζει μιας και ο δρόμος είναι μακρύς.

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, έχει προκύψει το ενδιαφέρον από Άιντραχτ, Στουτγάρδη και Μπολόνια για τον Φώτη Ιωαννίδη. Οι «πράσινοι» ωστόσο, είναι ξεκάθαροι: Ο παίκτης δεν πωλείται, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό project για το μέλλον και είναι κομβικός στο σύνολο του Γιοβάνοβιτς.

Αναφορικά με την ενίσχυση του. Ο Παναθηναϊκός δεν θα προχωρήσει σε πληθώρα κινήσεων. Βασικός στόχος είναι ηο οποίος θα καλύψει το κενό το οποίο προέκυψε απ' τον σοβαρό τραυματισμό του Χόρντουρ Μάγκνουσον. Το «τριφύλλι» και οι άνθρωποι της ομάδας αναζητούν έναν εν δυνάμει βασικό στόπερ ο οποίος θα έχει την ικανότητα να δημιουργεί και να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, βοηθώντας στο build up της ομάδας, κάτι το οποίο δηλαδή έκανε και ο Ισλανδός στόπερ και για τον λόγο αυτό εξετάζονταιΜεταξύ άλλων τα μεταγραφικά ταξίδια του Παναθηναϊκού περιλάμβαναν και παρουσία στοτης Λισαβόνας. Ο τεχνικός διευθυντής του «τριφυλλιού», Γιάννης Παπαδημητρίου και ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, Μάκης Λιβαθηνός, βρέθηκαν στην πορτογαλική πρωτεύουσα, όπου επικοινώνησαν δια ζώσης με ατζέντηδες και ομάδες, συλλέγοντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο «κινείται» η αγορά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.