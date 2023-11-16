Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Μονομαχία ερυθρόλευκων στο ΣΕΦ

Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται απόψε Πέμπτη (21:15, Novasports 4, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!



Προερχόμενοι από την προ 48ώρου νίκη τους με 79-74 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ουδέτερο Βελιγράδι, οι Πειραιώτες θα ψάξουν δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να φτάσουν στο πολυπόθητο 2/2 στην τρέχουσα… διαβολοβδομάδα, ξεπερνώντας τα αρκετά τους προβλήματα.

Στην αναμέτρηση του κεκλεισμένων των θυρών «Αλεξάνταρ Νίκολιτς», οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν πίσω τους τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, φτάνοντας τελικά στη νίκη με πρωταγωνιστές τους Πίτερς (13π, 8 ριμπ.) και Γουόκαπ (13π, 6 ριμπ, 4 ασίστ). Πλέον, θέλουν να αφήσουν οριστικά πίσω τους τις δύο διαδοχικές ήττες από Φενέρμπαχτσε (εκτός) και Μπασκόνια (εντός), και να πανηγυρίσουν την πέμπτη νίκη τους στη φετινή Ευρωλίγκα.







Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει για ακόμα ένα παιχνίδι διαθέσιμους τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ εκτός έμεινε και ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, ο οποίος υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για σχεδόν έναν μήνα.



Από την άλλη, ο Ερυθρός Αστέρας έρχεται στην αποψινή αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία, αφού την περασμένη Τρίτη (14/11) διέλυσε με το εμφατικό 87-56 τη Φενέρμπαχτσε στην κατάμεστη «Stark Arena» του Βελιγραδίου! Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του στη φετινή Ευρωλίγκα, δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει διπλό, φεύγοντας με σκυμμένο κεφάλι από τις έδρες των Ζαλγκίρις, Βίρτους Μπολόνια, Παρτίζαν και Μπαρτσελόνα.







Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο οποίος στις 22 του περασμένου Οκτώβρη αντικατέστησε τον Ιβάνοβιτς στην τεχνική ηγεσία των Σέρβων, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματιών Νέιπιερ, Ντος Σάντος, Χάνγκα, Σιμόνοβιτς και Λάζιτς.



Στις περσινές αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, ο Ερυθρός Αστέρας είχε πανηγυρίσει τόσο στον Πειραιά, όποου επικράτησε με 90-86, όσο και στο Βελιγράδι, όπου είχε πάρει τη νίκη με 87-79.





Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία) και Γιόζιπ Ραντοΐκοβιτς (Κροατία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.