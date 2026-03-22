Ο Κέβιν Ντουράντ έγραψε ιστορία στη νίκη των Ρόκετς επί των Χιτ με 123-122.
Ο 37χρονος σούπερ σταρ με τους 27 πόντους που πέτυχε ανέβηκε στην πέμπτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ αφήνοντας έκτο τον μεγάλο Μάικλ Τζόρνταν.
Ο KD έφτασε τους 32.294 πόντους σε 1.190 παιχνίδια, ενώ ο Air είχε 32.292 σε 1.072 αγώνες.
Μπροστά του πλέον είναι μόνο οι Κόμπι Μπράιαντ με 33.643 πόντους (σε 1.345 αγώνες), Καρλ Μαλόουν με 36.928 (σε 1.476), Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ με 38.387 (σε 1.560) και Λεμπρόν Τζέιμς με 43.241 (σε 1.612). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι 42ος με 21.531 πόντους σε 895 αγώνες.
Ο Ντουράντ έχει φέτος 25,7 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο.
