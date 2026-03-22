Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου στην πόλη Τόρουν της Πολωνίας ξεπερνώντας τα 6,05μ.

Ο Έλληνας κορυφαίος αθλητής λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του απαθανάτισε τη στιγμή, παρέα με τους άλλους δύο του βάθρου. Τον Σουηδό Άρμαντ Ντουπλάντις που κυριάρχησε με 6,25μ. και τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ που πήρε το χάλκινο με 6,00μ.

«Σας ευχαριστώ και καλό βράδυ», έγραψε ο «Μανόλο» κάτω από την ανάρτησή του στα social media.

