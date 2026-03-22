Ολυμπιακός: «Ζεσταίνονται» τα μεταγραφικά – Ντε Φράι, Καμαρά και το ενδιαφέρον για Ρέτσο

Στον Ολυμπιακό, το μυαλό βρίσκεται ξεκάθαρα στο αποψινό παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη μάχη του τίτλου και την είσοδο στα playoffs. Ο στόχος παραμένει η κατάκτηση του πρωταθλήματος και μαζί η απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League, εξέλιξη που θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Ωστόσο, στο παρασκήνιο έχει ήδη αρχίσει να «χτίζεται» η επόμενη μέρα, με τους Πειραιώτες να προετοιμάζουν το έδαφος για το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν περιπτώσεις που μπορούν να ανεβάσουν άμεσα το επίπεδο του ρόστερ. Δύο από τα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο είναι ο Στέφαν Ντε Φράι της Ίντερ και ο Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά προφίλ παικτών, με τον πρώτο να προσφέρει εμπειρία και ηγετική παρουσία στα μετόπισθεν και τον δεύτερο να αποτελεί μια πιο νεανική και εξελίξιμη λύση στον άξονα. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει σε περίοδο ουσιαστικών αποφάσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για παίκτες του Ολυμπιακού παραμένει ενεργό. Ο Παναγιώτης Ρέτσος βρίσκεται ξανά στο «ραντάρ» της Στουτγκάρδης, η οποία τον παρακολουθεί διαχρονικά.

Οι Γερμανοί εκτιμούν την παρουσία του αρχηγού των Πειραιωτών, ωστόσο δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε κάποια οριστική κίνηση, ενώ εξετάζουν και άλλες επιλογές στην αγορά. Το δεδομένο είναι πως ο Ρέτσος έχει ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του την τελευταία τριετία και αναμένεται να προσελκύσει προτάσεις.

Παράλληλα, δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τον Κωνσταντίνο Τζολάκη με τη Γιουβέντους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν δείχνουν να υπάρχει ουσιαστική βάση αυτή τη στιγμή.

Οι Ιταλοί δύσκολα θα κινηθούν σε επίπεδα που να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, ενώ η υπόθεση δείχνει να κινείται περισσότερο σε επικοινωνιακό επίπεδο, χωρίς να υπάρχει προχωρημένη διαπραγμάτευση.

