Ντοκιμαντέρ για τη μεταγραφή του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι - Δείτε το τρέιλερ Αθλητικά 18:11, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στην κυκλοφορία βγήκε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Messi Μeets America», το οποίο εστιάζει στη μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι