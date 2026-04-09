Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης βυθίστηκε στη θλίψη μετά τον χαμό του Μιρτσέα Λουτσέσκου, του εμβληματικού Ρουμάνου προπονητή.
Σε ηλικία 80 ετών ο Λουτσέσκου άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης (07/04), έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Ο Ρουμάνικος λαός τιμάει τον χαμό του Λουτσέσκου, με πλήθος κόσμου να πραγματοποιεί λαϊκό προσκύνημα προς τιμήν του.
Ο Λουτσέσκου αποτελεί έναν από τους ευρηματικότερους προπονητές της Ρουμανίας και γενικότερα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και για τον λόγο αυτό ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Καταλίν Πρεντόιου, γνωστοποίησε ότι το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου, θα μετονομαστεί «Στάδιο Μιρτσέα Λουτσέσκου».
