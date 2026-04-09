Δοκιμασία με άρωμα κορυφής στη Σόφια για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται απόψε (19:30, Novasports 4, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στην ουδέτερη «Arena 8888» της βουλγαρικής πρωτεύουσας, ψάχνοντας μία ακόμα νίκη με την οποία θα βρεθούν μια… ανάσα από το να ολοκληρώσουν τη regular season όντας στην κορυφή της βαθμολογίας!

Πρωτοπόρος με ρεκόρ 24-12 ο Ολυμπιακός, το βράδυ της περασμένης Τρίτης (7/4) πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν και επιβλήθηκε κατά κράτος με 102-88 της Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο ΣΕΦ! Με τον Ντόρσεϊ να… δίνει ρεσιτάλ και να κάνει ρεκόρ καριέρας σε σκοράρισμα και σε PIR, οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και τελικά πήραν την επιβλητική νίκη.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί τρεις σημαντικές απουσίες, αφού εκτός από τους τραυματίες Τζόουνς και Μόρις, εκτός αποστολής έμεινε και ο Φουρνιέ, επειδή ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές. Επίσης, εκτός δωδεκάδας θα μείνουν επίσης Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του, αφού χιλιάδες φίλοι του θα δώσουν βροντερό «παρών» στις κερκίδες του γηπέδου, το οποίο θα είναι κατάμεστο. Θυμίζουμε ότι για την επόμενη και τελευταία αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την Αρμάνι Μιλάνο (16/4, 21:15).

«Θα παίξουμε στο πλάνο που προλάβαμε να αναλύσουμε στους παίκτες. Παίζουμε με μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, με μεγάλη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον έτσι, λίγο περίεργο. Έρχεται μετά από μια μεγάλη νίκη για εμάς, την οποία πρέπει να ξεχάσουμε για να προχωρήσουμε. Παίζουμε καλά σε μεγάλο μέρος των παιχνιδιών, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και κάτι αν δεν συνδεθεί με νίκες στα κρίσιμα παιχνίδια, θα είναι απλώς μια ιστορία. Για την ώρα, είναι μια εξέλιξη, γιατί είναι ένα προϊόν δουλειάς», δήλωσε ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο προπονητής του Ολυμπιακού.

