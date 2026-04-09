Πρόβλημα τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό: Εκτός ο Νιλικίνα λόγω γαστρεντερίτιδας

Χωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Ολυμπιακός, με τον 27χρονο να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα

Νιλικίνα

Τις υπηρεσίες του Φραν Νιλικίνα θα στερηθεί ο Ολυμπιακός στη σημερινή κρίσιμη αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 27η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον 27χρονο να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα αναγκαστεί, θέλοντας και μη, να καταστρώσει τα σχέδια του χωρίς τον Γάλλο, ο οποίος λόγω του προβλήματος αυτού θα μείνει εκτός αποστολής.

Τη θέση του Νιλικίνα αναμένεται να πάρει ο Νετζήπογλου, ενώ εκτός πλάνων βρίσκεται και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει στομαχικές διαταραχές. Παράλληλα, νοκ άουτ έχουν τεθεί και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ απόντες θα είναι και οι τραυματίες Μόντε Μόρις (μυϊκός σπασμός στη μέση) και Ταϊρίκ Τζόουνς (θλάση).

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Χάποελ Τελ Αβίβ
