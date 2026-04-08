Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου - Πότε θα γίνει η κηδεία

Σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Μεγάλο Σάββατο 10 Απριλίου - Τη Μεγάλη Παρασκευή σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του 

Mircea Lucescu

Γνωστές έχουν γίνει οι λεπτομέρειες της κηδείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ρουμανικά ΜΜΕ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Μεγάλο Σάββατο 10 Απριλίου.

Αρχικά, τη Μεγάλη Παρασκευή η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο εθνικό στάδιο της Ρουμανίας για μια ημέρα, εκεί που θα μπορέσουν οι Ρουμάνοι να αποχαιρετήσουν τον μεγαλύτερο προπονητή της χώρας.

Την επόμενη ημέρα το πρωί, στον ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου έχει προγραμματισθεί η κηδεία του, ενώ η ταφή του θα γίνει στο Κοιμητήριο Μπέλου εκεί που βρίσκονται οι σοροί και άλλων μεγάλων προσωπικοτήτων της χώρας.

Στην εξόδιο ακολουθία θα είναι άτομα μόνο του στενού κύκλου της οικογένειας του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Όπως αναφέρουν τα ρουμανικά ΜΜΕ ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει επιλέξει το μέρος της ταφής του, εδώ και δέκα χρόνια.

Πηγή: sport-fm.gr

