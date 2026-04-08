Σκηνές βαθιάς συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στη "Nationala Arena" του Βουκουρεστίου, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο θρυλικός Ρουμάνος προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, εμφανώς καταβεβλημένος και με δάκρυα στα μάτια, βρέθηκε στο εθνικό στάδιο για να αποχαιρετήσει τον πατέρα του. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ είχε ταξιδέψει στο Βουκουρέστι από τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του όσο νοσηλευόταν, και σήμερα στάθηκε μπροστά στο φέρετρο σε ένα φορτισμένο συναισθηματικά περιβάλλον.

Στο λαϊκό προσκύνημα έδωσαν το «παρών» προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής και του πολιτισμού της Ρουμανίας, τιμώντας έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία της χώρας. Η παρουσία του κόσμου ήταν συνεχής, με πλήθος πολιτών να αφήνουν λουλούδια και να προσεύχονται για τον άνθρωπο που σημάδεψε το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας.

Η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου θα παραμείνει στην "Nationala Arena" και αύριο (9/4), ώστε όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να αποτίσουν φόρο τιμής. Το βράδυ θα τελεστεί αγρυπνία, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου στο Κοιμητήριο «Μπελού».

Συλλυπητήρια μηνύματα συνεχίζουν να φτάνουν από όλο τον κόσμο, με αθλητές, συλλόγους και φίλους να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους και η θρυλική Νάντια Κομανέτσι, η οποία έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπητέ Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ήσουν κάτι περισσότερο από ένας θρύλος, ήσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.