Νικολογιάννης: «Ισχύει το δημοσίευμα για Μπερνάρ και Ατλέτικο Μινέιρο - Το επιβεβαιώνει το περιβάλλον του παίκτη»

Την πληροφορία ότι το δημοσίευμα από τη Βραζιλία που κάνει λόγο για συμφωνία με τον Μπερνάρ να συνεχίσει σε αυτή την καριέρα του από το καλοκαίρι ισχύει μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ των πράσινων η εν λόγω πληροφορία επιβεβαιώνεται από το περιβάλλον του Μπερνάρ με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει με την Ατλέτικο Μινέιρο για συμβόλαιο με ισχύ από το καλοκαίρι. Μάλιστα, η βραζιλιάνική ομάδα ως όφειλε φέρεται να έχει ενημερώσει και τον Παναθηναϊκό για την συμφωνία της με τον παίκτη για το τέλος της σεζόν.

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στην πατρίδα του να αγωνιστεί από το καλοκαίρι και μάλιστα στην ομάδα από την οποία και έχει ξεκινήσει την καριέρα του.

