Νικολογιάννης: «Έχει ένα στοιχείο που λείπει από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς»

Για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, μίλησε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Είναι ένας παίκτης που τρέχει παντού και καλύπτει όλους τους χώρους, ιδανικός να πρεσάρει και να κλέβει μπάλες. Τα τρεξίματά του είναι ένα στοιχείο που λείπει πολύ από τον Παναθηναϊκό και θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Η κανονική του θέση είναι στο ‘6’ και στο ‘8’, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι της Χετάφε έπαιξε αριστερό χαφ. Έχει βάλει φέτος και τέσσερα γκολ», τόνισε.



Όσο για το δύσκολο πρόγραμμα μετά τη διακοπή είπε: «Υπάρχει ένα σερί εννιά αγώνων, συν τον τελικό του Κυπέλλου, που θα κρίνουν τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα και τα πρώτα παιχνίδια μετά τη διακοπή, με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Λεωφόρο, είναι πολύ σημαντικά, ίσως και καθοριστικά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.