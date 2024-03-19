Αταμάν: «Τελικοί για Παναθηναϊκό τα πέντε ματς που απομένουν στην Ευρωλίγκα»

Σημαντικό για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού AKTOR να μπει στα playoffs και με πλεονέκτημα έδρας χαρακτήρισε ο Εργκίν Αταμάν το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα την Τετάρτη (21:00), κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι.



«Φυσικά είναι δύσκολο παιχνίδι. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι καλή ομάδα και ας έχει χάσει το 90% των πιθανοτήτων του να προλάβει τα playoffs. Παλεύει σε κάθε παιχνίδι. Για εμάς απομένουν πέντε παιχνίδια και όλα είναι σαν τελικοί. Πρέπει να πάρουμε αυτές τις νίκες για να διατηρήσουμε την τέταρτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs. Μετά από αυτόν τον αγώνα έχουμε ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Θα είναι σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Παίζει στην Stark Arena, όπου σε άλλα ματς νίκησε και σε άλλα έχασε», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής.

Tέλος, ερωτηθείς για τους Λούκα Βιλντόσα και Κώστα Αντετοκούνμπο, που θα απουσιάσουν, είπε: «Δεν ξέρω, οι παίκτες που θα είναι τραυματίες θα μείνουν εκτός», για να προσθέσει αστειευόμενος ότι «... ίσως είναι έτοιμοι την νέα σεζόν».

