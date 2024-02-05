Η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα συνδιοργανώσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς.

O μεγάλος τελικός του Παγκόσμιου Κύπελλου Ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσι (82 χιλιάδες θέσεις), όπου δίνουν τους αγώνες τους οι Νιου Γιορκ Τζάιαντς και οι Νιου Γιορκ Τζετς του NFL.

Ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί μία ημέρα νωρίτερα στο Μαϊάμι.

Η διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου του 2026 με έναν αγώνα στο «Αζτέκα», στην Πόλη του Μεξικού.

Την επόμενη μέρα (12 Ιουνίου), θα διεξαχθούν αγώνες και στις άλλες δύο διοργανώτριες, και συγκεκριμένα στο Τορόντο του Καναδά και στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Να σημειωθεί πως αυτή θα είναι η πρώτη διοργάνωση με 48 ομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

