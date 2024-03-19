Νικολακόπουλος: «Εξαιρετικά πολύτιμοι Αλεξανδρόπουλος-Ζέλσον στο ροτέισον του Ολυμπιακού»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας επικεντρώθηκε σε δύο πρόσωπα για την επιστροφή από σήμερα στις προπονήσεις, μετά το τετραήμερο ρεπό: στον Αλεξανδρόπουλο και τον Ζέλσον.



Για τους οποίους είπε πως και οι δύο έχουν αποδείξει πως μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμοι στο «ερυθρόλευκο» ροτέισον και αυτό που περιμένει να μάθει μέσα στην εβδομάδα ο Μεντιλίμπαρ είναι ο χρόνος επιστροφής τους με τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν και πότε θα μπορεί πάλι να τους έχει στη διάθεση του.



Ιδανικά, από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 31 Μαρτίου, στη Νέα Φιλαδέλφεια.



Ακούστε τι είπε για τις εξελίξεις σε σχέση με τη Φενέρ και το χάος στον αγώνα με την Τράμπζονσπορ

